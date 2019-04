Congo-Kinshasa: FPMA - PEQPESU - Entrepreneurs, parents et enfants sensibilisés sur les avantages liés à l'Enseignement Technique

La caravane de la science et des technologies a été lancée, à Kinshasa, le vendredi 5 avril 2019, dans le cadre du Programme du Gouvernement financé par la Banque Mondiale pour le compte du Projet d'Education pour la Qualité et la Pertinence des Enseignements aux niveaux Secondaire et Universitaire, PEQPESU.

La cérémonie était présidée par le Ministre de la Formation Professionnelle, Métiers et Artisanat, Pierrot Uweka. Il était, à l'occasion, question de sensibiliser les entrepreneurs, les parents et leurs enfants aux avantages liés à l'Enseignement Technique, un enseignement secondaire en relation avec le monde de l'entreprise ou de métiers, qui permet d'acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine professionnel avec la promesse d'un emploi assuré ou de créer soi-même son entreprise.

Ladite caravane a conduit la délégation du siège du Ministère à l'Institut Technique Professionnel Passio dans la commune de Kimbanseke, en passant par les communes de Lingwala, Barumbu, Kasa-Vubu, Limete, Matete, N'djili et Masina. Le point de chute était donc l'ITP Passio où sont organisées des visites des classes et d'ateliers, des démonstrations et autres activités ludiques en rapport avec les filières techniques et l'apprentissage des métiers.

"Le PEQPESU, dans sa philosophie, c'est vraiment pour sensibiliser la communauté à l'importance de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ce projet prône à ce que cette population puisse être sensibilisée par l'importance de ces derniers comme outils de développement pour que la richesse du pays se sente en chacun de nous", a déclaré M. Jean-Claude Ikwa, chef de l'Unité Technique d'Appui (UTA)/ETP. Ce, avant d'inviter les parents à envoyer leurs enfants dans les écoles et centres de formation techniques et professionnels.

Cette caravane motorisée était organisée pour et avec les entreprises privées dans le cadre du Partenariat-Public-Privé, visant le renforcement du partenariat entre les établissements scolaires et le milieu professionnel à travers la participation effective du monde du travail dans toutes les activités organisées au sein des différentes écoles techniques et professionnelles.

En vue de l'opérationnalisation de ce partenariat, sa vulgarisation est une nécessité absolue. "Ce qui justifie l'organisation des activités relatives à la Semaine de la Science et des Technologies au cours de ce mois d'avril 2019 afin de permettre au plus grand nombre de populations, d'entreprises, de parents, d'enfants et d'élèves de disposer des informations relatives à l'amélioration des conditions d'apprentissage dans les filières techniques et professionnelles initiée par le Ministère avec l'appui du Projet PEQPESU", a précisé le Ministre de tutelle.

Main forte

Il remercie, cependant, le Président de la République, Félix Tshisekedi qui "mise sur l'enseignement technique et la formation professionnelle pour le développement de notre pays et la création d'une classe moyenne, roue motrice de l'économie nationale. Dans son programme de 100 jours, il a promis de tout mettre en œuvre pour promouvoir notre sous-secteur et surtout d'œuvrer avec une main forte dans la construction des écoles techniques et centres de formation d'excellence à travers notre pays pour la formation des techniciens hautement qualifiés et des ouvriers pour les métiers de haute performance".

Que le premier Ministre Bruno Tshibala, lance-t-il, trouve ici l'expression de ma profonde gratitude pour son leadership et sa décision du 2 janvier 2018, accordant à notre Ministère toutes les attributions relatives à l'Enseignement Technique dont l'organisation, supervision et diffusion des résultats de l'Examen d'Etat.

Au fait, le Ministère de la FPMA est le fruit des réformes majeures visant l'amélioration de la qualité et de la pertinence de l'enseignement technique et la formation professionnelle au niveau secondaire dans le secteur de l'éducation et de la formation de notre système scolaire.

Retenons que ces caravanes seront également organisées le 12 avril prochain dans les villes de Goma, Kikwit, Tshikapa, Lubumbashi et Kisangani.