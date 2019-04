Afrique: Ligue de champions de la CAF - Mazembe s'en sort indemne à Dar es Salaam devant Simba (0-0)

Le Tout-Puissant Mazembe Englebert vient de réussir un match au National Stadium de Dar-es-Salaam, en Tanzanie, devant Simba SC, un terrain considéré, cette saison, comme une catacombe où tous les clubs qui y sont passés sont tombés devant la formation hôte.

Dans un match amplement disputé le samedi 6 avril, pour le compte des quarts de finales aller, les Corbeaux sont sortis sains et saufs. Ils n'ont rien marqué, ni encaissé. Tout est à refaire dans une semaine, cette fois-ci au temple "des Badiangwena", à Lubumbashi, où Mazembe perd aussi difficilement ses matches.

Après une première mi-temps marquée par quelques occasions de buts de part et d'autre, les Tanzaniens ont quand même trouvé l'occasion de prendre l'avantage à la 58ème minute sur une faute de mains de Koffi Kwame dans la surface de réparation, pénalty logiquement sifflé, mais hélas, le capitaine de l'équipe de Simba, John Bocco enverra sa frappe dans le nuage du National Stadium. Le public n'a rien compris, même Sylvain Gbohouo, le portier de Mazembe. C'était-là, le grand moment fort de ce match.

Pour la suite, les tentatives restantes des uns et des autres n'ont pas été couronnées de succès. Au finish, Mazembe ramène un nul, mais un nul piège, d'autant plus qu'en cas d'un autre nul, cette fois-ci avec but, c'est Simba qui passera au prochain tour. D'où, Mazembe est condamné de gagner chez lui, à domicile, le samedi prochain, à Lubumbashi pour la manche retour.

Pour le match de Tanzanie, Pamphile Mihayo Kazembe a aligné le 11 de départ suivant : Sylvain Gbohouo dans les perches. Godet Masengo, Kevin Mundeko, Kabaso Chongo et Joseph Benson Ochaya en défense. Au milieu de terrain, Christian Koffi Kouame, Mika Michée, Abdoulaye Sissoko, et Trésor Mputu. Tandis qu'en attaque, le duo Rainford Kalaba et Jackson Muleka.

Sur le banc: Ibrahim Munkoro, Arsène Zola, Djos Issama, Nathan Sinkala, Glody Likonza, Chico Ushindi et Meschak Elia.

La rencontre a été dirigée par l'arbitre algérien Mustapha Ghorbal assisté de l'égyptien Mahmoud Ahmed Kamel Abouelregal et d'un autre algérien Mokrane Gourari.

Dans les autres quarts de finales, l'on a noté l'humiliante défaite de National Al Ahly en Afrique du Sud devant Mamelodi Sandowns (5-0). Un triste débâcle pour ce géant africain, plusieurs fois champion de cette compétition, au cas où la remontada ne sera pas facile.