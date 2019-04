Congo-Kinshasa: Décédé à Vienne - Alfred Liyolo laisse un grand vide derrière lui

La mort est un passage obligé pour tout le monde, c'est évident. Il ne s'agissait pas d'un poisson d'avril, de coutume initié chaque premier avril, mais bien une réalité. C'est le lundi 1er avril 2019 qu'Alfred Liyolo, artiste sculpteur de renom a tiré sa révérence.

Tel un couperet, la nouvelle de son décès, venue directement de Vienne en Autriche, a laissé les congolais et congolaises, pour la plupart amoureux de l'art, sans dessus-dessous mélangeant étonnement, tristesse et mélancolie.

A Kinshasa, nombreux s'attendaient à un démenti le soir du 1er avril concernant la mort d'Alfred Liyolo. Cette nouvelle de la disparition inopinée d'un des Baobabs du monde culturel congolais a été reçue de manière plurielle et diversifiée selon la compréhension ou l'appréhension de chacun. A l'Académie des Beaux-arts, où « Maître Liyolo » a consacré la majeure partie de sa vie dans le travail qui lui était cher, la tristesse a sévèrement pris ses quartiers. Là, il était Professeur, Sculpteur, Directeur Général, Encadreur-Directeur et Parrain de plusieurs œuvres. C'est au sein de cette Institution qu'il a donné le meilleur de lui-même, a exercé l'essentiel de ses forces et a transmis ses connaissances aux générations montantes.

Pour plusieurs, Liyolo était un grand Monsieur. Qu'il s'agisse de ceux qui l'ont personnellement connu, ou de ceux qui ont entendu parler de lui, tous reconnaissent la bravoure, la grandeur d'esprit, le sens du travail bien fait, le désir de la rigueur et l'élégance du travail et des œuvres de l'artiste. "Je reconnais la valeur de cet homme pour notre pays et pour toute l'Afrique. Liyolo était un Grand, un vrai chef, un exemple à suivre", dixit Victor Manginfula, Chef d'atelier au sein du Laboratoire des sculpteurs érigés au sein de l'Académie de Beaux-arts.

Selon lui, en effet, Maître Liyolo était un réel monument, un professeur aguerri et avéré. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe à Mont-Ngafula un arrêt qui porte son nom. C'est parce qu'il était internationalement reconnu.

Pour M. Victor, son attachement à Alfred Liyolo a été, en lui-même, une école de formation, une vraie académie. "Ça faisait plus de 10 ans que je l'avais connu et je l'avais fréquenté. Chaque jour était destiné à une nouvelle expérience. Cette intelligence aimait le travail bien fait, il fut un perfectionniste, un éternel apprenti et innovant. Alfred Liyolo suivait à la loupe les moindres détails du travail qu'il confiait. A ses côtés, je suis devenu un Grand", a-t-il exprimé.

Cependant, d'un air larmoyant, renchérit-il, je n'en reviens toujours pas. Nous avons perdu un Grand, un Homme qui a tout donné pour le développement de son Institut, son métier et son pays. Il poursuit en ces termes : "Alfred Liyolo a été un fruit de l'Académie des Beaux-arts, c'est ainsi qu'il s'est battu pour défendre son renom. Il a assumé, par sa capacité ainsi que son expérience, la fonction de Directeur Général de la filière en vue de transmettre ses connaissances à sa succession. Il a exercé pendant plus de 50 ans ce métier, depuis qu'il a quitté le banc de l'école. Je l'ai connu depuis 1971, il était fantastique... "

Maître Liyolo a fait la fierté de cette Institution d'enseignement supérieur, confie un étudiant. "Le vide de Maitre Liyolo se sent dans la manière de faire des Professeurs. J'ai assisté une fois à une conférence où on parlait du Maître ici à l'Académie de Beaux-arts. C'est ce jour là que j'ai compris qu'il était grand et qu'on le voyait de loin", a témoigné Joséphine, étudiante en Architecture intérieure.

Le programme des obsèques de ce monument n'a pas encore été dévoilé.