Congo-Kinshasa: En collaboration avec l'Académie de Beaux-ARTs - "Savy Contemporary" lance le projet départ pour une école de design à Kinshasa

L'association internationale "Savy Contemporary the Laboratory of form-ideas" basée à Berlin, en Allemagne, en collaboration avec l'Académie des Beaux-arts", vient de lancer le projet "triangles tournoyants : départ pour une école de design à Kinshasa" à l'intention d'une cinquantaine d'artistes et musiciens congolais.

La commissaire du projet, Mme Elsa Weitreicher, de nationalité allemande, a procédé au lancement officiel de ce projet à travers une conférence de presse, organisée le samedi 6 avril, dans la salle informatique de l'Académie des Beaux-arts, en présence du Directeur Général de cette Institution, M. Henry Kalama.

Dans son exposé, Elsa Weitreicher a indiqué que le projet consiste à défier et à agir contre les forces inhérentes et néocolonialistes dans les pratiques, la théorie et l'enseignement du design. Il est prévu, a-t-elle indiqué, un symposium de quatre jours et trois ateliers, avec objectif de s'interroger sur comment ce travail de design se fait en ce qui concerne les principes de philosophies de vie qui transparaissent dans nos espaces, objets et codes communicatifs. D'ores et déjà, le symposium a commencé le même samedi dans la soirée sur place à l'Académie des Beaux-arts, et le résultat de projet qui ira jusqu'au 14 avril, fera un concept pour une école de design à Kinshasa.

Une initiative vivement saluée par le DG de l'Académie des Beaux-arts, très content de créer un département de design dans cette Institution public de l'Etat dont il a la charge.

Pourquoi avoir choisi Kinshasa ? Elsa Weitreicher pense qu'en RDC il y a des acteurs de la scène artistique et créative extrêmement vivace et vigoureuse, qui se consacreront à concevoir une école. Une école qui défie les formats et pédagogies communs selon leurs propres termes, correspondant à leurs philosophies, idées, histoires et besoins.