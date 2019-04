Congo-Kinshasa: Sénat - Roger Muaka prend possession de son siège

Les Sénateurs élus, dans les vingt-quatre (24) provinces où les élections avaient été organisées par la CENI, le 15 mars dernier, ont finalement été installés. C'était au cours d'une cérémonie solennelle d'ouverture de la session extraordinaire de cette Chambre haute du Parlement, organisée vendredi 5 avril 2019, en présence d'une foule immense constituée des affidés des partis et regroupements politiques de chaque Sénateur. Parmi les élus des élus, figure le Sénateur Roger Muaka Muaka, Autorité morale du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), qui a pris officiellement possession de son siège au Sénat.

A travers cette cérémonie événementielle, présidée par le doyen d'âge en l'occurrence, le Sénateur UNC Mamboleo Mughuba Intundamilamba du Sud-Kivu aux côtés de deux benjamines, Marie-Josée Kamitatu et Victorine Lwese, le trio constituant le bureau provisoire, l'Honorable Sénateur Roger Muaka Muaka est revêtu d'une couronne de gloire après avoir mené, ensemble avec ses collaborateurs membres du directoire du parti, un combat noble mais, à la fois, rude et périlleux pendant plusieurs années, avant de sabler cette victoire électorale.

L'ardeur de la tâche qui l'attend au cours de ce quinquennat ne va pas altérer sa détermination à hisser la province du Kongo Central. Et pourquoi pas, l'ensemble de la République Démocratique du Congo, d'autant plus qu'il a un mandat électif national. Pétri du désir de mieux faire pour ses semblables, l'inoxydable Roger Muaka va mettre à profit ses fonctions pour l'intérêt d'un plus grand nombre. En tant que législateur, il promet de faire adopter des lois réalistes qui seront de strictes applications par l'exécutif central. Aussi, pèsera-t-il de tout son poids pour bannir le clivage tribalo-ethnique en vue d'assoir la cohésion totale du peuple Ne Kongo.

Ouvrir l'œil et le bon

Il convient de rappeler qu'au cours de son speech de campagne, le 13 mars 2019, devant les députés provinciaux à Matadi, Roger Muaka, candidat sénateur avait promis, une fois élu, d'ouvrir l'œil et le bon pour que les droits de la province du Kongo Central reviennent à cette dernière de façon automatique sans préalablement pleurnicher.

A l'en croire, le Kongo Central ne doit pas ressembler à un boulanger qui ne connaît pas le goût des pains qu'il prépare.

Mais, auparavant, il a bien pesé ses mots, en félicitant les députés provinciaux pour avoir mérité, chacun, la confiance de la population qui les a élus et établis vaillants défenseurs de l'intérêt général de la province du Kongo Central.

Qui est Roger Muaka Muaka?

Il est l'homme qui a toujours eu la passion de jouer un rôle historique et important pour l'émergence de la RD-Congo. Economiste de formation et rompu d'une expérience avérée, le Sénateur Muaka, peu avant d'être élu, a été un haut responsable d'une des plus grandes entreprises pétrolières en République Démocratique du Congo. Il a foi que le Kongo Central, avec ses ressources humaines, pétrolières, naturelles, halieutiques, minérales, financières et matérielles, la province, a résolument sa place pour jouer pleinement son rôle dans le concert des nations.