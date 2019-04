Togo: Les Requins mâles ont fait mal aux Messagers, ASCK en solo !

Décidément, les Requins mâles des Lacs sont les plus durs à manoeuvrer par les grands de l'élite du football national. Après avoir fait passer d'autres grands à la trappe dans ce championnat national de D1 cette saison, le club cher au président Alexis Aquéréburu a remis ça ce dimanche en allant épingler à domicile à Womé, les Messagers de Fiokpo, Maranatha.

Bien qu'ayant subi la partie, les gars du littoral togolais bien qu'ayant par moment plié par moment n'ont pas fini par rompre. Un but en première partie de Roland Aguidi, leur a permis de l'emporter et de faire un petit pas au classement, enfonçant ainsi Gbikinti. C'est une nouvelle victoire qui doit sonner comme un avertissement aux derniers adversaires de Gbohloe-Su, qui sont respectivement, Sara FC, Koroki et l'AS Togo Port.

Si Gomido s'est offert un nouveau bol d'air avec cette victoire en déplacement à Bafilo où les Show Boys ont battu Sara FC 2-1, il faut aussi noter que ASKO de Kara a su bien voyager à Notsé, où il a épinglé les Anges pour se replacer au dessus de la zone rouge.

En ballotage favorable avec Maranatha au sommet du classement, ASCK du coach Kassim Guyazou a fait le maximum pour être désormais le seul occupant du fauteuil de leader. Recevant Foadan de Dapaong, lanterne rouge, les conducteurs de la Kara grâce à Richard Nane et Kossi Koudagba l'ont emporté. 2-0, ce fut le score à l'arrivée.

Autres matches de cette 23ème journée, Koroki a battu Gbikinti (1-0), alors que Dyto et Sémassi se séparaient sur un score de 1-1 et qu'un nul blanc 0-0 sanctionnait le match AS Togo Port-AS OTR.

Les résultats

ASCK 2-0 Foadan

Sara FC 1-2 Gomido

Dyto 1-1 Semassi

Anges 0-1 ASKO

Maranatha 0-1 Gbohloe-Su

AS Togo-Port 0-0 AS OTR

Koroki 1-0 Gbikinti

Classement

1-ASCK 40pts+12

2-MARANATHA 37pts+3

3-DYTO 35pts+5

4-SARA 35pts+2

5-ANGES 35pts+1

6-KOROKI 32pts+0

7-GOMIDO 31pts+4

8- AS TOGO-PORT 30pts+0

9- AS OTR 30pts-2

10- SEMASSI 29pts-3

11- GBOHLOE-SU 28pts-1

12- ASKO 27pts-4

13- GBIKINTI 26pts-4

14- FOADAN 19pts-10