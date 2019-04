Algérie: Moncef Athmani élu président provisoire du FCE

Alger — Moncef Athmani, membre fondateur du Forum des chefs d'entreprises (FCE), a été élu dimanche à l'unanimité président provisoire de cette organisation patronale pour une période de transition de trois mois, à la suite de la démission de Ali Haddad, le 28 mars dernier, a-t-on appris auprès du Forum.

A l'issue de cette période, un président du Forum sera élu, a-t-on précisé de même source.

L'élection de M. Athmani a eu lieu lors "d'une réunion regroupant la majorité du Conseil exécutif du Forum après un dialogue marqué par l'objectivité, la transparence et le sens de responsabilité", précise-t-on.

M. Athmani devra ainsi préparer la tenue d'une Assemblée générale élective du FCE, conformément au statut du forum et des lois en vigueur, selon la même source.

A l'issue de l'élection, les membres du Conseil exécutif du forum ont "affirmé leur soutien absolu au président provisoire du FCE et leur engagement à préserver le forum comme étant un espace réunissant les opérateurs économiques et une force de proposition pour la construction d'une économie nationale forte et durable".

Ils ont assuré que le Forum "demeurera une association patronale active avec ses propositions loin de tous les tiraillements politiques".

Dans une lettre adressée aux membres du FCE, M. Haddad, qui présidait le FCE depuis 2014, avait officialisé sa volonté de quitter la présidence de l'organisation en déclarant : " j'ai décidé, en mon âme et conscience et sans contrainte, de quitter la présidence du Forum des chefs d'entreprise à compter de ce jour (Jeudi)", se disant "soucieux de préserver la cohésion et surtout la pérennité" de l'organisation.

Vu la conjoncture que traverse actuellement le pays, M. Haddad avait alors estimé que le FCE avait "grandement besoin de rassembler toutes ses forces pour jouer un rôle constructif (...) Chacun doit favoriser la création des meilleures conditions à même de permettre au Forum de poursuivre son développement dans la sérénité et sur la voie dont décideront ses adhérents".

Pour rappel, M. Haddad, patron de l'ETRHB Haddad, a été réélu en décembre dernier à la tête du Forum à l'issue d'un vote lors d'une assemblée générale élective de cette organisation, ayant été seul candidat en lice de ces élections.

A noter que le FCE est une association à caractère économique créée en octobre 2000, regroupant 4.000 chefs d'entreprise représentant plus de 7.000 entreprises qui cumulent un chiffre d'affaires global de plus de 4.000 milliards de dinars, selon les chiffres avancés par cette organisation.

De nombreuses entreprises membres sont leaders dans leur filière d'activité. Les principaux secteurs couverts (18 sur les 22 que comprend la classification nationale) sont notamment ceux des industries agroalimentaires, des matériaux de construction, des industries électriques et électroniques, des industries mécaniques, des industries pharmaceutiques, du papier et de l'emballage, du bois, des travaux publics et de la construction, et de la grande distribution.