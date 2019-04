Algérie: Appel à la démocratisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture

- Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, M. Chérif Omari a appelé les cadres du secteur de la pêche à démocratiser l'activité de l'aquaculture et de la rendre accessible à tout un chacun, a indiqué dimanche le département ministériel dans un communiqué.

Ainsi, lors d'une rencontre avec les cadres de la Direction générale de la Pêche et de l'aquaculture qu'il a présidé, le ministre a appelé les cadres de la pêche à "démocratiser l'activité de l'aquaculture et de la rendre accessible à tout un chacun pour encourager son intégration et introduire d'autres formes d'élevage intensif de poissons avec le soutien de la recherche et de la vulgarisation".

Au cours de cette rencontre, le ministre a révélé l'importance du secteur de la Pêche et de l'aquaculture dans le développement de la diversification de l'économie nationale, notant que celui-ci est "prometteur et il existe un grand potentiel qui peut être exploité et d'une manière durable", lit-on dans le texte du communiqué.

Par ailleurs, M. Omari a insisté sur la formation des jeunes dans le secteur de la pêche qui représente une base de la modernisation, appelant à cet effet, la poursuite de cycles de formation des jeunes et de mettre tous les moyens à leur profit afin de développer le secteur, a poursuivi le communiqué.

D'autre part, le ministre a fait remarquer l'intérêt croissant des agriculteurs pour les activités aquacoles en parallèle de l'agriculture appelant, en ce sens, les cadres du secteur de la pêche à être à l'écoute de ces derniers à travers l'accompagnement et des facilitations afin de développer leurs activités dans ce domaine.

Il est à noter que la production nationale en poissons, qui atteint plus de 120.000 tonnes durant l'exercice 2018, pourrait s'accroitre à 180.000 tonnes avec le développement de la pêche aquacole, a encore souligné la même source.