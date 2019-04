Algérie: Bouchareb passe en revue avec l'ambassadeur d'Iran la coopération parlementaire bilatérale

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb a passé en revue, dimanche à Alger, avec l'ambassadeur d'Iran à Alger, Reza Ameri qui lui a rendu une visite d'adieu, les voies à même de promouvoir la coopération parlementaire entre les deux pays, indique un communiqué de l'assemblée.

Cette rencontre a permis de passer en revue les relations bilatérales et les perspectives de les consolider à travers l'appui à la coopération et aux voies de la hisser aux plus hauts niveaux au mieux des intérêts des deux peuples et de saluer les pas franchis dans le cadre de la Haute commission mixte dans les domaines de la santé, de l'énergie, des affaires étrangères et de l'économie, selon la même source.

A cette occasion, M. Bouchareb a mis l'accent sur "les principes sur lesquels repose la politique extérieure de l'Algérie, dont l'engagement à la non ingérence dans les affaires internes des pays ainsi que l'adoption de la voie du dialogue, des solutions pacifiques et de la réconciliation pour le règlement des conflits", réaffirmant la position de l'Algérie appelant à "la mise en application des résolutions de l'ONU dans le règlement de la question du Sahara occidental et du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination outre le soutien du peuple palestinien dans son combat pour le recouvrement de ses droits nationaux légitimes et l'établissement de son état indépendant".

Pour sa part, l'ambassadeur d'Iran a salué les relations "exceptionnelles" entre les deux pays et "les positions honorables de l'Algérie qui lui ont valu une place de choix dans les fora internationaux et régionaux", appelant à "coopérer davantage dans le domaine parlementaire".