Algérie: Relizane - Mise en service de l'hôpital de Ammi Moussa en fin mai prochain

Relizane — Le secteur de la santé dans la wilaya de Relizane sera renforcé par la mise en service, en fin mai prochain, de l'hôpital de Ammi Moussa, a annoncé dimanche le wali Nacéra Brahimi.

Dans une déclaration à l'APS lors d'une exposition sur les prestations médicales, organisée à l'occasion de la journée mondiale de la santé, Mme.Brahimi a indiqué que la mise en service de l'hôpital de Ammi Moussa, qui vient de connaitre récemment l'achèvement de son équipement, a été décidé mercredi dernier, lors d'une réunion gouvernementale.

La même responsable locale a souligné que l'ouverture de cette structure de santé permettra d'alléger la pression enregistrée actuellement sur les trois hôpitaux dont disposent Relizane et les daïras de Oued R'hiou et de Mazouna.

Cet hôpital a été équipé en matériels nouveaux et dans toutes les spécialités, a-t-elle fait savoir, affirmant que le secteur de la santé est à pied d'œuvre pour doter l'hôpital d'une équipe administrative et paramédicale.

Les populations de la région de l'Ouarsenis ouest placent un grand espoir en cette infrastructure de santé qui assurera une couverture médicale pour plus de 60.000 habitants et leur épargner de longs et coûteux déplacements vers les hôpitaux de Oued R'hiou et de Relizane.

L'hôpital de Ammi Moussa, une fois mis en service, créera 300 postes d'emploi permanents et vacataires et assurera les services de plusieurs spécialités dont les urgences médico-chirurgicales, la médecine interne, la chirurgie générale, la pédiatrie, la gynécologie et autres.

A cela, il faut ajouter les services de réanimation et de radiologie ainsi que ceux des opérations chirurgicales et un laboratoire d'analyses médicales.

Le secteur de la santé dans la wilaya de Relizane a été renforcé, dimanche, par l'inauguration d'une polyclinique dans la commune Ouarizane et l'affectation de 4 ambulances aux trois hôpitaux de la wilaya , de même qu'il a bénéficié d'un centre médico-social au profit des collectivités locales et d'une ambulance.

La célébration de la journée mondiale de la santé a été marquée, au siège de la wilaya, par la tenue de plusieurs activités et expositions diverses à l'indicatif des structures de santé et d'associations.

Une cérémonie de récompense du personnel de la santé a été tenue également à l'occasion de cet évènement.