Cote d'Ivoire: Les priorités du Chef de l'Etat

Dans son face à face avec Mo Ibrahim, le Président de la République n'a pas manqué d'afficher ses priorités.

Elles vont de la consolidation de la paix à la promotion de la sécurité, en passant par l'innovation, le développement des Technologies de l'information et de la communication (Tic), sans oublier la transformation des matières premières qui demeure un challenge pour les autorités ivoiriennes.

Riche pays agricole, la Côte d'Ivoire (cacao, anacarde, hévéa, palmier à huile, banane, mangue, ananas, coton, etc.), transforme très peu beaucoup de ces produits à l'exportation, alors que le secteur agricole représente entre 25 et 35% du produit intérieur brut, entre 40 et 70% des recettes d'exportation, selon les années et offre 2/3 des emplois. « La paix dans notre pays et sur le continent. Sans paix, rien n'est possible.

Il faut consolider la paix », insiste le Président de la République. Et pour lui, cela « exige des pratiques démocratiques, la liberté d'expression ». Secteur à fort potentiel et fort rendement, comme l'explique Alassane Ouattara, il faut promouvoir les Tic, l'innovation, mais également les services pour faire face au nombre croissant de jeunes qui arrivent, chaque année, sur le marché du travail.

Face à une Fonction publique qui ne peut plus absorber les demandeurs d'emploi, pour le Chef de l'Etat, il faut faire de l'éducation une priorité et adapter la formation des jeunes aux besoins du marché.