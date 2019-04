Cote d'Ivoire: Formalités fiscales - Trois entreprises s'unissent pour offrir un service intégré innovant

Legafrik, Akilcab et Strataige EC, trois entreprises de droits ivoiriens, viennent de mettre en place une solution innovante pour faciliter aux entreprises en constitution ou déjà existantes les formalités fiscales, juridiques, comptables et autres formalités liées à leur gestion quotidienne.

Il s'agit d'une plateforme qu'elles ont baptisée Legafrik Compta. Elle a été présentée officiellement au cours d'une conférence de presse, le 28 mars, au siège du cabinet comptable Strataige EC à Cocody-Angré.

Legafrik Compta est une véritable boite à outils répondant principalement à trois services : l'accompagnement juridique, entre autres, les formalités de pré et de post-constitution de l'entreprise et les changements de statuts ; l'appui à la comptabilité par le biais d'un cabinet d'expertise comptable et d'audit et l'appui à la gestion quotidienne de l'entreprise via un logiciel en ligne.

Cette plateforme s'intéresse à l'ensemble des 17 pays constituant l'espace Ohada en Afrique.

« Ce partenariat avec ce premier fruit qu'il vient de produire, apporte un soulagement aux dirigeants d'entreprises du continent et leur apporte sérénité dans la conduite de leur business », s'est félicité Franck Michael Boni, directeur général de Strataige EC et d'Akilcab.

Dans ce partenariat, Legafrik met à disposition la plateforme en ligne avec les documents juridiques, Strataige EC offre quant à lui ses compétences en comptabilité et en audit et Akilcab les solutions informatiques et comptables qui ont pour but de faciliter la gestion de l'entreprise.

En Afrique subsaharienne, les Pme sont encore confrontées à des démarches administratives complexes ou mal comprises qui ralentissement le développement des entreprises.