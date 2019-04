Cote d'Ivoire: Marché International des Artisanes - La première édition lancée

Le Mia veut contribuer à l'autonomisation des femmes par la professionnalisation.

Le Marché International des Artisanes (Mia) se veut une manifestation à caractère social, économique, et culturel. Il constitue aussi une occasion d'hommage aux artisanes, détentrices d'un savoir-faire ancestral et gardiennes d'un héritage patrimonial unique.

Pour lancer officiellement l'évènement, la régis Lunatys Event, initiatrice de ce rendez-vous, était face à la presse le 4 avril, à la Chambre Nationale des Métiers de Côte d'Ivoire, sis à Cocody les Deux-Plateaux.

Prévu du 29 novembre au 8 décembre 2019, cette 1ère édition porte sur le thème : « Artisanat féminin, de l'informel au formel, pour une meilleure autonomisation ». Angbi Nina Bouabré, commissaire générale du Mia, a indiqué qu'il s'agira de mettre en avant la contribution de ce secteur dans l'économie nationale.

« Le Mia veut de manière spécifique réunir sur une même plateforme, les femmes de plusieurs horizons et de toutes les couches sociales pour montrer et échanger leur savoir-faire, gagner en notoriété et surtout mettre en place un système de réseautage afin de construire des partenariats d'affaires. C'est aussi l'occasion de promouvoir le patrimoine culturel et le savoir-faire traditionnel », a-t-elle informé.

A cet effet, des stands locatifs seront mis à la disposition des structures publiques privées et des collectivités qui en manifestent l'intérêt. Ce marché s'articulera autour d'une exposition-vente, des tables-rondes et des formations, des rencontres B to B, un circuit touristique, un défilé de mode.

Pendant une semaine, Abidjan sera la capitale africaine de l'artisanat au féminin.