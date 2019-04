Cote d'Ivoire: Cyclisme - Sanogo Abou remporte le Grand prix de Treichville

Le coureur de l'Ascavel de Koumassi, Sanogo Abou, a remporté la course en 1h34mn18s. Les deuxième et troisième marches du podium ont été occupées respectivement par Bamba Karamoko (Soa) et Konté Bachirou (Rca).

La compétition qui marque la 2e étape du Grand prix de la saison de cyclisme, après celle d'Attécoubé, a eu lieu hier. Ce sont, au total, 23 cyclistes venus de plusieurs clubs qui se sont donné rendez-vous devant la mairie de Treichville pour un circuit fermé de 63 km, soit 45 tours de 1,4 km à parcourir.

La course a été longtemps menée par Traoré Souleymane, le coureur de Renaissance club d'Abidjan. A neuf tours de la fin, il comptait 30 secondes d'avance sur le peloton. Mais il n'arrivera pas à poursuivre sur sa lancée dans les cinq derniers tours. « C'était évident.

Ils étaient partis en échappée à trois. Les autres ayant décroché, il ne pouvait pas résister tout seul. Ce n'est pas un coureur assez résistant. Vous pouvez avoir de l'endurance, mais la résistance, c'est une autre paire de manches.

Il faut un coureur à la fois endurant et résistant », a expliqué Hassan Yobouet, l'entraîneur national. Dans l'ensemble, il juge le niveau de la course assez moyenne et incite les clubs à intensifier le travail avec leurs athlètes.

« Je ne suis pas satisfait du niveau parce que pour 63 km sur une piste plate, 40 km/h de vitesse moyenne, ce n'est pas fameux. On devait aller au moins à 44km/h. Ils doivent durcir la course parce que c'est à ce prix que nous pourrons être représentatifs à l'international », a-t-il ajouté.

Les autorités de la commune de Treichville, en l'absence du maire, empêché, ont effectué le déplacement en grand nombre pour soutenir et encourager Allah Kouamé, président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, pour ses actions en vue de promouvoir la discipline en Côte d'Ivoire.