Cote d'Ivoire: Korhogo - La transformation pour faire du producteur un entrepreneur avec tous les outils

Le Programme d'appui au développement des filières agricoles a organisé, du 2 au 5 avril, un atelier de formation dans la cité du Poro.

Passer des phases de la réhabilitation du matériel agricole et de l'augmentation de la production à celle de la transformation, en faisant du producteur un entrepreneur avec tous les outils devant lui permettre de mieux aborder l'agro-business, au sens noble du terme.

Telles sont les grandes lignes de cet atelier de formation, d'imprégnation et de planification pluriannuelle qui s'est tenu du 2 au 5 avril, à Korhogo. Une initiative du Programme d'appui au développement des filières agricoles (Padfa).

Conçu pour une durée de 7 ans, le projet qui couvre les régions du Poro, du Tchologo, de la Bagoué, du Hambol et de Gbêkê est axé sur les filières de la mangue, du riz et des cultures maraîchères.

D'un coût de 43,8 milliards de FCfa, sous forme de prêt du Fonds international pour le développement agricole (Fida), dont des contributions de l'Etat de Côte d'Ivoire à hauteur de 5 et 10 milliards, représentant celle des bénéficiaires.

Le projet devrait, selon Baïmey Auguste, coordonnateur du Pafda, toucher 32 500 ménages, soit environ 180 000 personnes dont 40% de femmes et 40% de jeunes.

Autre objectif : fixer les populations les plus jeunes afin de garantir la pérennité de l'activité agricole. Pour ce faire, ledit projet va investir dans les infrastructures complémentaires et l'amélioration du plateau technique des trois filières ciblées et permettre ainsi la valorisation des chaînes de valeur.

Selon Odile Sarassoro, chargée de Programme pour la Côte d'Ivoire au Fida, il s'agit aussi d'améliorer les conditions de vie des petits producteurs et, surtout, les revenus des jeunes et des femmes, tout en transformant la vie des populations rurales impactées.

Pour mieux aguerrir les acteurs, des exposés sur les stratégies de mise en œuvre du projet ont été présentés par des experts nationaux et internationaux. Scindés en plusieurs groupes de travail, les participants ont rendu compte de leurs réflexions en plénière et fait des recommandations et suggestions pour affiner les documents.

Caution morale et administrative, l'autorité préfectorale, en l'occurrence le préfet intérimaire de la région du Poro et du département de Korhogo, Binaté Lacina, a salué l'initiative et exhorté les acteurs des filières retenues à s'investir pleinement dans la réussite du projet pour le bonheur de tous.