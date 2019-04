Cote d'Ivoire: Maintien de la paix dans le pays - La vice-secrétaire générale de l'Onu félicite la RCI

En marge de l'Ibrahim governance week-end, le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a accordé une série d'audiences à plusieurs personnalités, notamment Alexander G. Soros (philanthrope américain, vice-président d'Open Society Foundations), Paul McDade (Pdg de Tullow Oil limited) et Amina Mohammed, vice-secrétaire générale des Nations unies.

Cette dernière a félicité les autorités ivoiriennes pour leurs efforts « en matière de maintien de la paix dans le pays ». Au sortir de la crise post-électorale de 2010-2011, les autorités ivoiriennes ont fait du retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité, leur priorité. Un engagement qui s'est traduit par le retour de plusieurs réfugiés ou exilés, l'amnistie de centaines de personnes, des projets de développement et de soutien aux victimes, etc.

Avec le Chef de l'Etat, la vice-secrétaire générale de l'Onu a également parlé d'intégration sous-régionale, de création d'emplois dans la sous-région, de croissance économique ivoirienne (7,4% en 2018). « Des efforts remarquables ont été faits. Je l'ai félicité pour cela. Ce qui est important, c'est qu'il faut aller au-delà », a confié aux médias Amina Mohammed.

La question du rapport volontaire national que le pays doit présenter en juillet, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies sur les Objectifs de développement durable (Odd), a aussi été abordée.

Si aucune information n'a filtré de l'audience avec Alexander G. Soros, ce ne fut pas le cas pour le Pdg de Tullow Oil limited. Selon Paul McDade, dans le cadre du développement des projets de son groupe qui est en Côte d'Ivoire depuis 20 ans, cette année, Tullow Oil limited va s'intéresser au « contrôle sismique » dans le pays, puis, dans les années, « faire des forages ». « Il est bon de travailler en Côte d'Ivoire.

Le gouvernement nous soutient et soutient les investissements », conclut le patron de Tullow Oil limited qui était accompagné par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, Josephine Gauld et le ministre ivoirien du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé.