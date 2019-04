Maroc: La SIACE renforce sa présence sur le marché marocain

La Société islamique pour l'assurance des investissements et du crédit à l'exportation (SIACE), membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID), a signé, samedi à Marrakech, quatre protocoles d'entente qui étendront ses services sur les marchés des pays membres, en se concentrant sur le Maroc.

Ces protocoles ont été signés, à l'occasion de la 44ème réunion annuelle du Groupe de la BID, avec le Groupe de la Banque centrale populaire (BCP), l'Agence marocaine de l'énergie durable (MASEN), Al-Akhdar Bank, banque participative créée conjointement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) et la SID (Société islamique pour le développement du secteur privé), et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

Ces accords consolident la coopération de la SIACE avec ces partenaires prestigieux, a souligné en substance le directeur général de cette entité de la BID Oussama Kaissi, relevant qu'ils confirment son engagement envers le Maroc et son soutien au commerce et aux investissements en Afrique et ailleurs.

Ainsi, rapporte la MAP, la SIACE établira un partenariat stratégique avec le Groupe de la Banque centrale populaire, l'une des principales banques du Maroc, afin de soutenir le commerce et les investissements en Afrique subsaharienne, l'objectif étant d'augmenter le financement du Groupe BCP destiné aux marchés africains en soutenant les exportations et les importations en provenance et à destination de ses filiales dans ces pays.

Ce partenariat vise également à encourager les clients de la BCP à prendre des risques grâce aux produits d'assurance de la SIACE, laquelle soutiendra également la BCP à financer tous les projets d'infrastructure en offrant une assurance contre les risques politiques et commerciaux.

Le deuxième protocole d'entente signé avec MASEN intervient en soutien des investissements dans le secteur de l'énergie durable du Maroc aux autres pays d'Afrique. En outre, il encouragera les investissements étrangers dans des projets d'énergie durable au Maroc en fournissant des produits et services d'assurance de la SIACE.

Par ailleurs, le troisième protocole avec Al-Akhdar Bank (AAB) vise à soutenir les transactions dans les pays membres de la SIACE à travers les mécanismes d'assurance conformes à la charia et offre des opportunités de vente croisée et d'approvisionnement pour les deux parties, la fourniture de solutions d'assurance de crédit et d'investissement pour AAB, et le soutien des entreprises clientes de la banque en fournissant des solutions d'assurance de crédit et d'investissement.

Les deux parties étudieront également la possibilité d'une plateforme visant à partager les opportunités d'investissement, les services de conseil et le soutien aux accords de financement, à travers une assurance conforme à la charia.

La SIACE a signé, vendredi, un quatrième protocole d'entente avec la MIGA afin de revitaliser la coopération existante de longue date dans le domaine du soutien aux investissements étrangers.

La MIGA est un membre du Groupe de la Banque mondiale et, comme la SIACE, fournit une assurance contre les risques politiques et des outils d'atténuation des risques afin de faciliter les projets d'investissement dans le monde entier.

Fondée en 1994 en tant qu'institution multilatérale et membre du Groupe de la BID, la SIACE a comme mandat d'encourager le commerce transfrontalier et les investissements directs étrangers pour les pays membres. Elle fournit ainsi des solutions d'atténuation des risques aux exportateurs de ces pays en les protégeant contre les risques commerciaux et les risques politiques, pour qu'ils puissent vendre leurs biens et services à travers le monde.

L'assureur-crédit multilatéral fournit également des solutions de risques aux investisseurs du monde entier qui investissent dans les pays membres de la SIACE.