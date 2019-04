Cote d'Ivoire: Sécurité frontalière - Le ministre Sidiki Diakité lance le projet Rescibo

Des partenaires au développement accompagnent la Côte d'Ivoire dans la gestion des migrations et des frontières.

Les partenaires au développement, notamment le Japon, ont décidé de soutenir les efforts du gouvernement de l'Etat de Côte d'Ivoire dans sa politique de consolidation de la sécurité en général et la gestion des migrations et des frontières ivoiriennes. Cette initiative est contenue dans le projet Renforcer la sécurité et la cohésion aux frontières de Côte d'Ivoire (Rescibo). Dont le ministre de l'intérieur et de la sécurité, Sidiki Diakité, a procédé au lancement officiel, le vendredi 05 avril 2019, à son cabinet.

Et ce, en présence de l'ambassadeur du Japon SEM Hideaki Kuramitsu, du Chef de Mission de l'organisation internationale pour les migrations (OIM) Marina Schramm, et de représentants des chancelleries de l'union européenne ainsi que d'autres partenaires au développement. La matérialisation de ce projet de coopération entre l'OIM, l'Etat du Japon et la Côte d'Ivoire pour le renforcement de la sécurité et la cohésion sociale aux frontières s'est traduite par la construction d'un poste frontalier à Tienfizo dans le département de Minignan dans la région du Kabadougou.

En saluant le gouvernement japonais, le ministre de l'intérieur et de la sécurité a indiqué que « La mise en œuvre de ce projet est extrêmement importante pour la Côte d'Ivoire dans la mesure où, il aura un impact bénéfique sur les actions de lutte engagées par nos services face à la criminalité transnationale, le terrorisme qui sont des questions majeures pour l'Etat de Côte d'Ivoire », précise le ministre Sidiki Diakité.

L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, SEM Hideaki Kuramitsu, a, pour sa part, justifié l'action de son pays dans la sécurisation des frontières ivoiriennes par le souci « d'améliorer et de renforcer la capacité opérationnelle et stratégique de la Côte d'Ivoire dans la gestion efficace de ses frontières ». La contribution du Japon est à hauteur de 570 millions de FCfa.

Pour rappel, le projet Rescibo a, à son actif, la construction d'un poste frontière à Koguiénou dans le département de Doropo, l'élaboration d'un guide sur la gestion des flux migratoires aux frontières et, le renforcement de capacités des agents de sécurité intervenants dans le processus de la gestion transfrontalière et des flux migratoires.