Cote d'Ivoire: Musique - Africa Mah, le premier groupe féminin de balafon entre sur la scène !

C'est plutôt une sortie magistrale pour Africa Mah !

Même si on s'attendait à une bonne prestation de leur part eu égard au fait qu'elles sont toutes issues de l'Insaac et ont été quelque peu assistées dans leur préparation par le mythique groupe Djarabikan, qui, d'ailleurs, les a précédées en guest-star, on ne s'attendait pas non plus à une prestation aussi époustouflante que celle qu'ont offert au beau public les quatre jeunes balafonistes.

C'était le 26 mars au Goethe Institut, à Cocody, à l'occasion de la présentation officielle de leur groupe. Ama Boyah Boblahet (chef du groupe), Larissa Koffi, Carmelle Kokou et Marcelle Brou, constituant le groupe Africa Mah, du haut de la scène, chacune devant son balafon diatonique, se sont montrées très confiantes, joviales, souples dans le jeu et ont su transmettre, au travers de leurs interprétations, toutes leurs émotions.

On a senti un vrai partage avec le public qui n'a pas boudé son plaisir. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour Africa Mah, du reste premier groupe exclusivement féminin de balafon en Côte d'Ivoire. Notons que les quatre jeunes filles sont toutes issues de l'Ecole supérieure de musique et de danse de l'Insaac.

Le balafon, on le sait tous, est un instrument traditionnel africain encore très masculin et même mystique. Selon Ama Boblahet, elles sont venues à cet instrument par appel. « On peut dire que le balafon est venu et s'est imposé à nous, depuis l'Insaac où on en a fait la rencontre. Nous avons simplement décidé de répondre à cet appel et de valoriser cet instrument », explique-t-elle. Africa Mah participera, du 17 au 20 avril, à l'évènement Pâquinou du Bélier, à Yamoussoukro.