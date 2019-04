Cote d'Ivoire: Pdci-Renaissance /Ahoua N'Doli - "Rhdp nous sommes, Pdci-Rda nous restons"

La coordination N'Zi et Iffou du mouvement lancé par Daniel Kablan Duncan et des nombreux cadres du Pdci-Rda a été installée, hier, à Dimbokro.

L'inspecteur général d'Etat, Théophile Ahoua N'Doli, était le patron de la cérémonie de présentation officielle de la coordination N'Zi et Iffou du Pdci-Renaisance qui s'est déroulée hier, au foyer de Dimbokro. C'était en présence des ministres Amichia François et Raymonde Goudou Coffie, du ministre gouverneur du district d'Abidjan Beugre Mambé, des élus de certaines localités ainsi que de chefs traditionnels et religieux.

Premier vice-président du Pdci-Renaissance, Ahoua N'Doli a saisi l'occasion pour réaffirmer à tous que ce mouvement appartient au Pdci-Rda du père fondateur. "Oui, le Pdci-Renaissance revendique son appartenance au Pdci-Rda du père fondateur, le Président Félix Houphouët-Boigny, un parti de paix, de rassemblement, un parti de tolérance, un parti fédérateur d'intelligences nationales ! Que cela soit donc clair : nous sommes du Pdci-Rda. Et en même temps, nous sommes attachés au Rhdp, creuset d'unité rassemblant les filles et les fils de la grande famille d'Houphouët-Boigny.

Notre credo est donc clair et sans ambages: Rhdp nous sommes, Pdci nous restons", a-t-il soutenu. Et de poursuivre : "Nous pensons donc que si le Pdci-Rda doit bâtir des alliances pour conquérir le pouvoir, ces alliances ne devraient être construites qu'avec toutes celles et tous ceux qui partagent clairement l'idéal de paix, de tolérance, de dialogue et de développement porté par l'Houphouétisme et qui est actuellement incarné par le Rhdp". Le patron de la cérémonie a saisi l'occasion, pour exhorter les militants à œuvrer pour un mouvement fort au sein du Rhdp. "Je vous encourage, mesdames et messieurs les responsables de la coordination du N'zi-Iffou à poursuivre l'implantation de notre mouvement. Allez donc, dans toutes les localités et les cités habitées, annoncer la bonne nouvelle, à savoir que le Pdci-Renaissance est désormais à leur disposition pour rassembler les enfants d'Houphouët-Boigny dans la tolérance, le dialogue, la paix et le développement.

Œuvrez pour un mouvement fort à l'intérieur du Rhdp. Vous pouvez compter sur nous, sur le vice-Président de la République, Daniel Kablan Duncan, sur tous vos ministres ici présents", leur a-t-il signifié. L'inspecteur général d'Etat s'est réjoui de la grande mobilisation et a tenu à féliciter le coordinateur du N'Zi et de l'Iffou, ainsi que les militants qui ont effectué le déplacement. "Je veux vous saluer et vous remercier pour nous avoir permis d'être un témoin privilégié de cet évènement. Nous voulons saluer le déferlement des populations, notamment des militantes et militants de Pdci-Renaisance qui, par cette grande mobilisation, démontrent assez clairement la vitalité de notre jeune mouvement et déjà son enracinement ici dans le N'zi.

Votre dynamisme aux yeux de tous

Bravo surtout à la coordination Pdci-Renaissance du N'Zi et de l'Iffou et à son dynamique coordonnateur, N'zi Assamoua Désiré, vice-président de Pdci-Renaisance. "Monsieur le coordonnateur et cher frère, par l'ampleur de ce rassemblement, vous confirmez aux yeux de tous votre dynamisme et votre grande capacité de mobilisation ", a souligné Ahoua N'Doli. Puis, d'indiquer que le mouvement Pdci-Renaisance poursuit son petit bonhomme de chemin en s'implantant sur tout le territoire national.

"Notre joie et notre satisfaction sont d'autant plus grandes que la mobilisation de ce jour, qui s'ajoute à d'autres, est manifestement la preuve que depuis le 23 décembre 2018, date historique de son lancement à la Patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire, notre mouvement ne fait que grandir chaque jour un peu plus et consolider son implantation. Notre mouvement occupe donc le terrain et s'installe progressivement et durablement. Nous avons ainsi enregistré de nouvelles et nombreuses adhésions de militantes et militants du Pdci-Rda, qui ont compris notre message et qui font confiance au Pdci-Renaissance", a-t-il commenté.

Et de revenir sur les grandes dates qui ont jalonné la jeune vie de ce mouvement, ainsi que les conditions de sa naissance. Surtout, l'inspecteur général d'Etat est revenu sur la motivation de certains cadres du Pdci-Rda, avec à leur tête le vice-Président de la République, à faire ce grand pas : " Plutôt que de rester passifs et complices d'une certaine trajectoire prise par ce beau parti d'Houphouët-Boigny, des cadres du parti, avec à leur tête Daniel Kablan Duncan, après les innombrables actions discrètes de persuasion et de conciliation, ont donc signé une déclaration pour dire « Non à la rupture et Oui au dialogue, à la paix et au développement durable ».

Le Pdci-Renaisance, sous la conduite de son président, SEM. Daniel Kablan Duncan, homme politique modéré, pétri de sagesse et de courtoisie, homme respectueux de tous, a décidé de poursuivre son petit bonhomme de chemin, malgré la violence, les diatribes, les injures et les menaces de radiation. Non, nous ne les suivrons pas dans cette voie, parce que ce n'est pas ce que nous a enseigné le père de la Nation et parce que nous savons que nous sommes dans la vérité". Le patron de la cérémonie n'a pas omis de rendre hommage à tous les ministres et élus qui ont effectué le déplacement. Bien avant lui, le parrain, Amichia François, a rappelé que Dimbokro est une ville symbole.

Héritage bâti sur la paix

Et d'ajouter que le père fondateur de la Côte d'ivoire moderne, avant de partir, a laissé un héritage bâti sur la paix, l'union et la cohésion. Il a souligné qu'il a fallu que les deux illustres enfants d'Houphouët-Boigny, le Président de la République Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, se retrouvent pour que la Côte d'Ivoire redécolle. D'où le souhait du Pdci-Renaissance et de ses membres de les unir à nouveau. "Il a fallu que ces deux enfants Ouattara et Bédié se retrouvent et s'unissent pour que le pays retrouve la paix. Nous sommes avec les deux pour dire non à la rupture", a souligné le ministre de la Ville.

Amichia François a demandé aux militants de ne pas avoir de complexe car Houphouët-Boigny a toujours rassemblé et il a laissé la Côte d'Ivoire à tous les Ivoiriens et non à un groupe ethnique. Puis, il leur a rappelé que ceux qui font la fierté du pays actuellement, ce sont le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara et son vice-Président.

La présidente de la cérémonie, la ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, Raymonde Goudou Coffie, a pour sa part fait savoir qu'au Pdci-Renaissance, personne ne rejette personne. Et de motiver les militants à sillonner les villes pour porter le message de la vérité. "Nous avons un seul objectif, celui de refuser la division dans laquelle l'on veut nous entraîner. Certains ne comprennent pas notre détermination, nous nous sommes fidèles aux idéaux de Félix Houphouet-Boigny.

Nous avons besoin de paix et de stabilité", a commenté la présidente de la cérémonie, avant d'être plus explicite : "Ensemble, nous disons non à la rupture entre Ouattara et Bédié. C'est la devise du Pdci-Renaissance". Il faut rappeler que le coordinateur du N'Zi et de l'Iffou, N'Zi Assamoi, a présenté les coordinateurs de Dimbokro, Bocanda, Kouassi Kouassikro et Daoukro, qui ont reçu chacun une moto de la part du vice-Président de la République, pour véhiculer le message du Pdci-Renaissance.