Sénégal: Campagne de commercialisation de l'arachide 2018-2019 - Un bilan satisfaisant, malgré... les huiliers

La campagne de commercialisation de l'arachide qui s'est ouverte le 3 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national tire à sa fin. A quelques jours de la clôture de cette campagne, Sud Quotidien fait le point au niveau des régions les plus concernées.

La région de Sédhiou a réalisé un cumul de 13.790,805 tonnes d'arachides d'huilerie et écrémées contre 9965,872 pour la précédente. Cette hausse démontre que des efforts ont été faits dans l'organisation de la campagne. Cependant, des contraintes diverses persistent toujours, notamment des lenteurs notées au niveau des huileries à la Sonacos. A Kaolack, le prix au producteur qui a été fixé à 210 francs le kilogramme a connu une inflation sur le marché. A Diourbel, les objectifs de collecte de 45 000 T que la Sonacos Sa avait fixés depuis le démarrage de cette campagne ne sont pas réalisés.

Cette situation est due au refus de l'usine de collecter des graines à faible densité destinées à l'exportation. Dans la région de Kolda, après un départ catastrophique de commercialisation, le processus a été amélioré. En effet, la Sonacos a fait l'effort de payer les bons aux opérateurs qui ont, après plus de 2 mois, joué leur partition. Les dégâts de début de campagne ont été rectifiés et la fin de la campagne est ainsi favorable aux producteurs.

SEDHIOU - ETAT DES LIEUX DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ARACHIDIERE : 13.790,805 T d'arachides d'huileries et de semences écrémées collectées

La campagne de commercialisation de l'arachide a démarré à Sédhiou depuis le 03 décembre 2018, « conformément à l'esprit du circulaire n° 1831 du 27 Novembre 2018 », a rassuré Oumar Mbengue, le chef de la Direction régionale du développement rural (DRDR) de Sédhiou. Et de poursuivre que «le prix au producteur de la présente campagne 2018/2019 a été arrêté à 210 F/kg sur une base de concertations entre l'Etat et le CNIA élargies aux organisations professionnelles agricoles. Tout prix de collecte inférieur à 210 F CFA est considéré comme une infraction ». Le nombre de points attribués à la région de Sédhiou est de 102 pour 71 opérateurs.

La Direction régionale du développement rural de Sédhiou informe qu'à la date du 27 mars dernier, « il a été réalisé un cumul de 13.790,805T d'arachide (huileries et semences écrémées). Une collecte de 4167,925 tonnes de semences écrémées est faite dont 3238,492T dans le département de Bounkiling. 890,624T collectées dans le Département de Sédhiou et 38,809 tonnes dans le département de Goudomp ». Il s'y ajoute également la collecte de 9622,88 tonnes d'huilerie dont 8785,863T dans le Département de Bounkiling ; 693,95 T dans le Département de Sédhiou et 143,067 T dans le Département de Goudomp, selon toujours la DRDR qui renseigne par ailleurs que « le niveau d'évacuation globale est de 9419,402 Tonnes d'arachide d'huilerie à l'Usine de Ziguinchor ».

Difficultés et recommandations

Les lenteurs notées au niveau de l'huilerie de SONACOS pour le déchargement des camions et paiement des opérateurs privés sont signalées ainsi que la présence sur le terrain d'acheteurs venant d'autres régions, du fait de la bonne qualité des graines d'arachide. Certains producteurs récupèrent leur arachide au niveau des stocks des opérateurs du fait des retards de paiement. C'est pourquoi, les techniciens du développement rural de Sédhiou recommandent d'impliquer les services de sécurité comme la douane, la gendarmerie, la police frontalière, les eaux et forêts et chasses, etc. Ils suggèrent également la vigilance pour un respect scrupuleux des prix planchers de collecte des semences et de l'arachide d'huilerie et l'assouplissement du mécanisme de paiement des huiliers au niveau de la Sonacos. Et enfin et selon toujours la DRDR, il faut d'augmenter la cadence du déchargement des camions par jour au niveau Huilerie. Et diligenter les notifications au niveau de la direction de l'agriculteur pour permettre aux opérateurs de semences de savoir la conduite à tenir.

KAOLACK - COMMERCIALISATION DE L'ARACHIDE : Le prix au producteur en inflation sur le marché

A quelques semaines de la clôture officielle de la campagne, le temps d'empêcher la sortie des graines de notre capital semencier hors du territoire national, l'arachide, comme certains autres produits destinés à la spéculation, se fait de plus en plus rare. Une situation qui, sans aucun doute, a fortement pesé sur la balance et rehaussé le prix homologué, autrement dit les 210 frs initialement fixés aux producteurs après subvention. Malgré la production record obtenue cette année et qui s'était limitée à 1,43 million de tonnes, les nombreux opérateurs et spéculateurs usagers du marché peinent aujourd'hui à trouver un prix inférieur ou limité à 210 Frs. C'est plutôt des prix tarifés entre 250 et 265 frs qu'ils disent trouver sur le marché pour ensuite revendre à 285 frs, selon le coût du transport et la région où les graines sont destinées. Aussi, un nouveau phénomène qui est venu apporter d'autres réalités spéculatives et d'organisation à cette présente campagne de commercialisation de l'arachide.

Et qui, aujourd'hui est considéré comme solution aux nombreuses impasses constatées lors de la précédente édition où le président de la République avait même intervenu auprès de certains pays amis comme la Turquie pour trouver une issue heureuse à la forte production d'un million de tonnes restée entre les mains des producteurs sans possibilité d'être écoulée ni sur le marché local ni sur le marché extérieur. Ainsi, pour cette année, le constat est que cette mévente a pu être réglée lorsque l'Etat s'est donné le courage de lever la taxe sur l'exportation qui était fixée à 40.000 Frs la tonne. Pour le président régional de la Fédération nationale des opérateurs privés, stockeurs et transporteurs (Fnosp/t) El Hadji Bou Goumbala, « ceci est d'autant plus vrai qu'il a en évidence permis l'ouverture du marché de l'exportation contrairement à l'année précédente où le collectif des opérateurs et producteurs de l'exportation des graines d'arachide (Copega) n'arrivait point à dérouler des activités conjointes au marché extérieur.

Cette année, il faut reconnaître que les différentes unités de la Sonacos (Kaolack, Diourbel, Louga et Ziguinchor) et les autres entreprises industrielles « West Oil of Africa » (Wao), Copéol de Kaolack et la Compagnie Arachidière industrielle de Touba (Cait), pour toute réception confondue n'ont pu collecter que 200.000 tonnes. Au même moment l'exportation à elle seule a réussi à sortir hors de nos frontières une production égale à 300.000 tonnes d'arachide décortiquée, l'équivalent de 600 à 700 mille tonnes de graines en coque. Ajoutée la production attribuée aux petites unités de presse de Touba et à la transformation en général, la production arachidière collectée cette année est aujourd'hui absorbée à plus de 95 % par ces différents marchés ».

LES OPERATEURS PRÊTS A SOUTENIR LA PROTECTION ET LA SECURISATION DU CAPITAL SEMENCIER

En dépit des ultimes moments qui restent pour la fermeture officielle de la présente campagne de commercialisation arachidière, les opérateurs privés et stockeurs préparent activement la prochaine campagne 2019/2020. Ils entendent ainsi contribuer à grande échelle au programme de protection et sécurisation du capital semencier au Sénégal. Mieux, participer aux opérations de distribution des semences prévues dans les mois à venir. D'habitude confiées aux entreprises industrielles, ces opérations de mise à disposition des semences seront largement appuyées sur la quasi-totalité de collectivités du pays.

Déjà la plupart d'entre eux ont déjà stocké d'importantes productions dans certains points de collecte et attendent l'arrivée des techniciens chargés d'apporter des conseils par rapport aux lieux de stockage propices et les mesures de protection appropriées. Toutefois favorables à la fermeture officielle de la campagne qui est pour eux une solution pertinente pour empêcher la sortie des graines hors de notre territoire et autres formes de spéculation abusive, ces opérateurs et stockeurs se disent coller à cette mission pour travailler en faveur de l'abondance et faire éviter à l'Etat toute dérive ou manquement constaté dans le processus d'amélioration de l'agriculture dans notre pays.

DIOURBEL - CAMPAGNE DE COLLECTE DE L'ARACHIDE : Les objectifs de collecte non encore atteints

On s'achemine vers la fin de la campagne de commercialisation de l'arachide. Il y a 212 points qui ont été attribués à la Sonacos Sa pour 167 opérateurs et pour Waxo un seul point. Pour l'unité de Diourbe, il y avait une prévision de collecte de 45000 tonnes. Un peu plus de 20 000 tonnes d'arachide ont été collectées Ce qui explique en grande partie cette situation est le refus de l'usine de collecter des graines à faible densité destinées à l'exportation. Le taux élevé d'abattement a été une source de division entre l'usine et certains opérateurs privés stockeurs.

Le prix au producteur est fixé cette année à 210 F même si on constate qu'au plan international, les cours des produits arachidiers ont fortement chuté par rapport à la campagne de l'année dernière. Mais l'Etat a subventionné ce prix en le maintenant à 210 frs en établissant avec les huiliers un protocole pour supporter les déficits qui pourraient subvenir. Une collecte globale de plus de 865 000 tonnes avait été fixée par les acteurs de la filière arachidière. La Sonacos, à elle seule, compte collecter 180 000 tonnes.

FOULADOU - UNE FIN FAVORABLE AUX PRODUCTEURS

Difficile de trouver présentement la moindre graine d'arachide en vente au Fouladou. Seuls quelques producteurs « malins » profitent de la situation et vendent au moins à 220F/kg. « Nous avons eu une bonne campagne de commercialisation. « Au début, il y avait beaucoup de difficultés pour trouver le financement mais surtout pour le déchargement au niveau de l'usine à Ziguinchor où il fallait attendre plusieurs jours. Mais le ministre et le directeur de la Sonacos ont vite réglé le problème. Aujourd'hui, les opérateurs et producteurs ont reçu leur argent. Il n'y a que quelques camions qui sont en déchargement qui ne sont pas payés », explique un des responsables des opérateurs stockeurs, Dame Cissé, par ailleurs maire de Bourrouco commune du département de Médina Yéro Foulah devenu le nouveau bassin arachidier du pays.

Rien que pour le département de Kolda, 2080 tonnes d'huileries ont été achetés ainsi que 2032,139 tonnes en coque, équivalant à 1243 tonnes en graines. Toujours pour Kolda département, les semences certifiées achetées sont de 726,112 tonnes avec comme semences écrémées 2152,135 tonnes. Selon Dame Cissé, 19000 tonnes d'arachide de la région de Kolda ont été vendues en tout à la Sonacos. « Pour l'instant, les lamentations des producteurs sont terminées, car les bons ont été honorés. Nous n'avons pu enregistrer aucune plainte de producteurs sur le sujet », a fait savoir M Cissé.