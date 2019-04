Sénégal: Week End des lions - Mbaye Diagne s'offre un triple, Moussa Konate claque un double

Mbaye Diagne s'est illustré ce week-end par une grosse performance en s'offrant son premier triplé avec Galatasaray. L'attaquant des Lions a été samedi le principal artisan de la victoire (3-0) de son équipe à domicile contre Yeni Malatyaspor.

Après l'ouverture du score sur un penalty inscrit dans le temps additionnel de la première mi-temps (49e minute), l'international sénégalais a réussi encore à faire trembler les filets à la 50e minute avec cette fois un but chanceux. Il réussira le hat-trick sur un pénalty encore transformée en toute fin de partie (89e min). L'ancien de Kasimpasa porte du coup son compteur buts à 26 depuis le début de la saison dont 21 avec son ancienne formation.

Les performances de Mbaye Diagne sont titillées dans le championnat turc par Papis Demba Cissé. L'ancien attaquant des Lions et de Alanyaspor qui recevait ce samedi, a inscrit son 13e but lors de la rencontre contre Bursaspor de Stéphane Badji et Diafra Sakho pour le compte de la 27ème journée de championnat. L'ancien joueur de Newcastle a ouvert le score à la 72ème minute de jeu permettant à son équipe de s'imposer sur la marque de 1 à 0.

En Ligue 1 (France), Moussa Konaté a porté Amiens lors du match nul ( 2-2) contre Saint-Etienne ce samedi en match comptant de la 31e journée de Ligue 1. Après des mois d'absence pour cause de blessure, l'attaquant des Lions a claqué un doublé et marqué son 6e et 7e but en championnat. Mbaye Niang, son partenaire dans l'attaque des Lions n'est pas resté aphone avec le Stade Rennais qui se déplaçait sur la pelouse du Sco Angers (2-0). Mbaye Niang a réussi à relancer son équipe en réduisant le score à la 59e min (2-2). Il venait de s'offrir son 6ème but de la saison. Le but égalisateur de Rennes a été marqué son coéquipier Ben Arfa à la 75e minute (3-3).