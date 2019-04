Cote d'Ivoire: Spécial grand ménage à Attecoubé - Des finalistes de miss districts 2019 nettoient caniveaux et espaces de commerces

Caniveaux, garages et espaces occupés par des petits commerces du Boulevard la Concorde de la commune d'Attecoubé ont été nettoyé de fond en comble, le samedi 6 avril, par des finalistes de miss districts de l'année 2019.

Elles étaient accompagnées du premier adjoint au maire, Droh Alphonse et les membres des Ong Epam (ensemble pour un avenir meilleur) et Ameci (Association médicale éducative environnement Côte d'Ivoire) sous la supervision du ministère de l'Assainissement et de la salubrité.

Ce, dans le cadre de l'édition spéciale grand ménage organisée dans cette commune par une structure de communication en collaboration avec la mairie d'Attecoubé. Les balayeuses de ce jour (Ndrl samedi) sont des finalistes de miss Districts de l'Année 2019. Il s'agit notamment de Miss Oosu Ange Marie, 1ère dauphine Miss district, Koné Esther, miss Yamoussoukro, Diallo Aminata miss Bouaké et Yapo Joctane miss intégration.

« C'est pour nous, une immense joie d'accompagner nos localités et le gouvernement dans cette initiative de rendre nos localités et notre environnement propres. Car, qui parle de propreté, parle de la santé. Nous nous sommes engagées », a déclaré au nom des Miss, Oosu Ange Marie. Et d'ajouter qu'elle ambitionne de devenir une ambassadrice de la salubrité.

Pour Dro Alphonse, premier Adjoint au Maire d'Attecoubé, c'est une fierté pour lui de donner l'exemple aux populations. « Nous sommes très heureux de cette opération qui a vu la participation des plus belles filles des districts de Côte d'Ivoire, d'Ong et du ministère de l'Assainissement et de la salubrité. C'est un exemple palpable que nous donnons à nos populations. Nous avons balayé, nettoyé en dessous de leurs tables, de leurs véhicules... Ce mot d'ordre est une invitation que nous leur avons envoyé à nous emboiter le pas afin qu'il n'y ait plus d'eau usée dans les caniveaux et dans nos marchés », a-t-il souligné.

« Vu l'engouement avec la présence des miss, je peux affirmer que c'est une réussite. Et j'ose espérer que toute la population sera « contaminée » par cette volonté de vaincre l'insalubrité », s'est pour sa part réjoui, Djebri Valérie, directrice des Ressources humaines du ministère de l'Assainissement et de la salubrité par ailleurs superviseur de l'opération "grand ménage" initiée par son ministère depuis 2016.

Cette opération dénommée "grand ménage" se déroule tous les premiers samedis du mois dans les 13 communes d'Abidjan.