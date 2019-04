Cote d'Ivoire: Guikahué aux populations de Gagnoa - « Considérez que le passé est consommé »

Le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'ivoire (Pdci) et par ailleurs député de Gagnoa sous-préfecture, le Pr Maurice Kacou Guikahué, a appelé le samedi 6 avril 2019, à Yopohué, la chefferie et par ricochet, les populations au pardon et à la réconciliation.

« Considérez que le passé est consommé », a-t-il exhorté, invitant les têtes couronnées à œuvrer pour le développement de la région du Gôh. Pour lui, il est temps de se donner la main pour une Côte d'Ivoire unie et prospère.

« Le passé ne doit pas nous inhiber, mais au contraire nous servir, pour mieux appréhender le présent et guider notre futur », a insisté Maurice Kacou Guikahué. Avant de confirmer sa visite à l'ex-chef de l'Etat, Laurent Gbagbo, à Bruxelles.

A l'en croire, cette visite se situe dans le cadre du projet de la plateforme de dialogue et de réconciliation, initiée par le président du Pdci, Henri Konan Bédié, de prendre en compte toutes les forces vives de la nation qui le souhaitent et qui le désirent, en vue de l'élaboration et l'adoption d'un nouveau pacte social.