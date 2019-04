Madagascar: Beauté - La santé avant tout!

Selon les conseils de beauté des experts, plus tôt on prend soin de sa peau, plus on garde sa peau de bébé.

Actuellement, grâce aux émissions sur la beauté diffusées à la télé, et aux « tuto » beauté sur youtube, les filles se lancent à corps et à cœur dans l'utilisation des crèmes et des maquillages en tout genre. Sauf que certains produits peuvent être nocifs pour la santé car ils sont en contact direct avec la peau. Les grandes marques, elles, n'hésitent pas à étaler tous les composants et ingrédients des produits de beauté pour rassurer les utilisatrices.

« Mixa » vient ainsi de lancer sa gamme de soins pour le corps, et invite ainsi les femmes ayant la peau sensible afin d'éviter ces sensations de démangeaisons ou de rougeurs. Mais dans tous les cas, pour tout problème de peau, il est recommandé de voir un dermatologue. Et si la beauté passait aussi par le bien-être!