Madagascar: Le PM dans l'Amoron'i Mania - « Mise en place des gouverneurs d'ici peu »

« La mise en place des gouverneurs aura lieu d'ici peu », a annoncé le Premier ministre Ntsay Christian, lors d'un périple de deux jours qui l'a conduit successivement, vendredi et samedi, dans les districts d'Ambatofinandrahana, Manandriana et à Ambositra. Le chef du gouvernement a été accompagné pour l'occasion par les ministres de la Justice ; de la Sécurité publique ; des Mines ; de la Santé ; et Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie.

PGE. Cette visite entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Général de l'Etat (PGE) dans les domaines de la lutte contre l'insécurité et la corruption ; l'instauration de la bonne gouvernance et de l'Etat de droit. Le PM d'expliquer que la prochaine mise en place des gouverneurs mènera vers la décentralisation effective. S'adressant aux responsables locaux, il a réaffirmé la tolérance zéro contre toute forme de corruption et autre trafic d'influence.

Délestage. A Ambatofinandrahana et à Manandriana, le PM a été surpris de constater que les groupes de la Jirama ne fonctionnent qu'à des horaires très réduits et favorisant du coup, l'insécurité. « Le problème de délestage devrait être résolu avec l'approvisionnement en gas-oil de la Jirama », a-t-il déclaré. Il a aussi annoncé le prochain envoi d'une équipe de techniciens pour l'étude préalable de la réhabilitation du pont endommagé sur la RN 35.