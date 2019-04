Madagascar: Tradition - Les « Zanadranavalona » montent au créneau

Le feuilleton du « Taom-baovao Malagasy », Nouvel An malgache est encore loin de se terminer. A cause d'un « facebooker » qui a utilisé le logo et la photo du président des « Zanadranavalona », Alain Ravelonarivo, sans le consentement de l'association.

Un autre épisode est en train de s'ouvrir. « Nous allons prendre les mesures nécessaires à l'encontre de l'utilisation abusive de notre logo », tamponne le premier concerné. D'autant que son image a été utilisée pour des vœux de prospérité pour le Nouvel An malgache des dignitaires d'Ambohidrabiby et du « Trano Koltoraly ». Il faut dire qu'entre les « Zanadranavalona » et le « Trano Koltoraly », le divorce est plus que consommé. Alors pour les « Zanadranavalona », retrouvé rien qu'un bout de son identité visuelle sur n'importe quel support ramenant au « Taom-baovao Malagasy » du « Trano Koltoraly », cela est inacceptable. « Nous ne sommes pas d'accord avec cette date.

Ce sont Ralambo et Habib qui ont effectué des calculs que nous suivons », ajoute Alain Ravelonarivo. Pour son association, « l'Alahamady » sera le 5 juin. Les cérémonies de célébration se feront du 4 au 6 juin. Quoi qu'il en soit, peu importe qui détient l'ultime vérité, le Nouvel An malgache crée plus de division qu'il ne rassemble.