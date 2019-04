Madagascar: Projets hôteliers - Mise en place d'un programme d'appui

Un programme d'appui au développement des projets hôteliers à Madagascar est mis en place. Le Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, avec le soutien du projet Pôle Intégré de Croissance, phase 2, financé par la Banque Mondiale et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), l'a annoncé tout récemment. L'objectif d'une telle initiative consiste à faciliter les contacts et les partenariats entre les opérateurs nationaux et internationaux désirant se lancer dans ce secteur du tourisme qui est très porteur dans la Grande île.

Objectif de 500 000 touristes. Ce programme intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de relance du tourisme malgache annoncé par le gouvernement. En effet, d'ici cinq ans, soit à l'horizon 2024, le ministère de tutelle a comme perspective d'atteindre un objectif de 500 000 visiteurs choisissant la destination Madagascar. Une hausse qui impliquera une augmentation importante de la demande en infrastructures d'accueil pour assurer l'hébergement des touristes. C'est dans cette optique qu'un Forum des investisseurs se tiendra en juin prochain à Madagascar, pour montrer concrètement l'ouverture du pays aux investisseurs internationaux, a-t-on communiqué.

23 avril 2019. Ainsi, le ministère en charge du Tourisme sollicite les opérateurs économiques nationaux, propriétaires des terrains ou d'hôtels existants ainsi que les promoteurs de projets hôteliers, qui sont à la recherche de repreneurs ou de partenaires, à manifester leur intérêt. Ils pourront participer à ce programme d'appui au développement des projets hôteliers au plus tard le 23 avril 2019. Notons que les zones de développement prioritaires pour le développement du tourisme sont les régions DIANA (Nord), Boeny (Nord Ouest), Itasy (Moyen Ouest), Menabe (Ouest), Atsimo Andrefana (Sud Ouest) et Anosy (Sud). Les localités de Sainte-Marie(Est) et d'Antananarivo ainsi que les zones en périphérie des Parcs Nationaux sont également ciblées. Toutefois, les projets de développement hôtelier ne se limitent pas à ces zones, a-t-on expliqué. Cet Appel à Manifestation d'Intérêt concerne l'ensemble de Madagascar.