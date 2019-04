Madagascar: Mariage - Antsa et Valérie se sont dit « Oui »

Notre collègue Ramaroson Antsa, journaliste chargé de la rubrique Economie au sein du groupe Midi Madagasikara, et l'élue de son cœur Ravaoharimanana Avotiana Valérie, se sont dit « Oui » devant Dieu et devant les hommes. « L'amour pardonne tout, croit tout, espère tout et supporte tout » (1 Corinthiens 13 : 7), étant le verset biblique choisi par ces deux tourtereaux pour unir leur destin.

Leur mariage a été célébré samedi dernier à la FJKM Ambohitantely où la famille, les proches et les amis du couple sont venus nombreux pour y assister. Les nouveaux mariés ont, par la suite rejoint, avec leurs invités, l'Espace « Blue Sky » pour partager leur bonheur autour d'un buffet de mariage. La grande famille de Midi Madagasikara réitère encore une fois toutes ses félicitations et tous ses vœux de bonheur aux « Just married » !