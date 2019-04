Algérie: Forum sur les énergies - Vers le Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale

- Le Forum sur les énergies, ouvert lundi à Alger, s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale, prévu le 24 juin 2019 à Marseille (France), selon une note remise à la presse à cette occasion.

Organisé sous le thème : "vers un partenariat renforcé au service d'une transition énergétique durable", ce forum, d'une journée, a regroupé des délégations représentants l'Algérie, Libye, Tunisie, Maroc, Mauritanie, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et Malte.

Plusieurs partenaires de cet événement y ont également participé : l'Allemagne, l'Union Européenne (UE), la Banque mondiale (BM), la Banque Européenne de l'investissement (BEI), la banque internationale pour la reconstruction et du développement (BERD), l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE), ainsi que l'Union pour la méditerranée (UPM).

Ce Forum mettra l'accent sur l'ensemble des éléments et facteurs consensuels et constitutifs d'une réelle transition énergétique qui se place, aujourd'hui, au cœur des politiques énergétiques et économiques mondiales, précise le même document.

Les domaines des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et le rôle du gaz naturel comme moteur d'une transition énergétique, ainsi que l'innovation technologique, la chaîne des valeurs "Blockchain", la digitalisation du secteur de l'énergie, le développement des interconnections électriques, seront autant de sujets qui sont abordés et échangés par les participants à ce forum d'une journée.

Une telle transition, déjà amorcée dans la région à travers un échange d'expériences et la promotion de partenariats gagnant-gagnant. Elle générera une dynamique de développement économique inclusif, ainsi qu'une intégration régionale renforcée et un écosystème favorable à travers l'implantation d'industries créatrices d'emplois durables et de richesses. Cela aura un impact positif sur la préservation de l'environnement et en matière de lutte contre les changements climatiques.

Parmi toutes les formes d'énergie on y trouve notamment le gaz naturel disposant de toutes les qualités pour accompagner cette transition énergétique dans le secteur électrique, mais également dans les autres formes d'usage, notamment dans la pétrochimie, le chauffage, le transport, etc.

Le gaz naturel a joué et continuera de jouer un rôle important dans le mix énergétique des pays de la méditerranée occidentale, grâce aux ressources disponibles dans la région, en gaz conventionnel et non conventionnel, mais également aux infrastructures développées.

L'interdépendance et la complémentarité existantes en Méditerranée occidentale en matière d'énergie aura tout à gagner d'un développement socio-économique durable de la région à travers des infrastructures énergétiques pleinement intégrées et connectées.

Toutes ces questions et tous ces défis sont à l'ordre du jour du Forum d'Alger sur les énergies qui a vu la participation de plus 250 participants constitués des représentants des Etats concernés et des partenaires, des experts, des scientifiques, des industriels, et de la société civile.

Outre le Forum d'Alger sur les énergies, le Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale sera précédé par quatre (4) autres Forums thématiques: "Environnement et développement durable" en Italie, "Economie et compétitivité" au Maroc, "Culture, Médias, Tourisme" en France et "Education, Jeunesse, Mobilité" à Malte.

Cette réunion regroupera les cent personnalités de la région, sous forme d'un "Appel des Cent", à l'adresse du Sommet du 24 juin 2019, en vue de leur validation par les dirigeants des pays et partenaires concernés.