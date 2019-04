Algérie: Six narcotrafiquants arrêtés et 4,09 kilogrammes de kif traité saisis à Tlemcen et Tébessa

Alger — Un détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie Nationale, en coordination avec les services de la Sureté nationale, ont arrêté, dimanche, lors de deux opérations distinctes à Tlemcen et Tébessa, six (06) narcotrafiquants et saisi 4,09 kilogrammes de kif traité, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée Nationale Populaire et des éléments de la Gendarmerie Nationale, en coordination avec les services de la Sureté Nationale, ont arrêté, le 07 avril 2019, lors de deux opérations distinctes menées à Tlemcen/2eRM et Tébessa/5eRM, six (06) narcotrafiquants et saisi (4,09) kilogrammes de kif traité et deux (02) véhicules touristiques", précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a arrêté, à Djanet/4eRM, quatre (04) individus en possession de (11) sacs de mélange de pierres et d'or brut, tandis que (1560) litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Tamanrasset/6eRM.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP ont arrêté (18) immigrants clandestins de différentes nationalités, à Djanet et Naama, conclut le communiqué du MDN.