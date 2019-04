Cameroun: PSG - La réaction « classe » de Mbappé après la bourde de Choupo-Moting

Le PSG et Choupo-Moting auraient pu célébrer leur 8e titre de champion de France ce dimanche s'ils avaient battu Strasbourg. Seulement voilà, le match s'est achevé sur un nul obligeant le club francilien à attendre la prochaine journée et la rencontre face à Lille pour, peut-être, célébrer le titre.

Et si le PSG n'a pas pu l'emporter, c'est aussi à cause de l'incroyable raté de Choupo-Moting. Le Camerounais a privé son coéquipier Christopher Nkunku d'un but tout fait en stoppant le ballon dans le goal adverse alors qu'il s'apprêtait à franchir la ligne.

Malgré cela, Kylian Mbappé, son coéquipier a tenté de le réconforter sur les réseaux sociaux. « Dommage pour le titre ce soir, on a essayé de faire comme on a pu... Un big up à MCM17, j'en ai raté bien plus que toi cette saison, on reste un groupe uni et on te soutiendra jusqu'à la fin », a écrit l'international français sur Twitter.