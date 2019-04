Congo-Brazzaville: Cinquième congrès ordinaire du PCT / Jean-Pierre Manoukou - Kouba insiste sur le respect des instances dirigeantes

Le président de la fédération du Parti congolais du travail (PCT)-Pool a officiellement lancé, le 6 avril à Kinkala, la cotisation spéciale pour préparer leurs assises nationales. Il s'est insurgé contre les propos tenus par le membre du bureau politique, Arlette Soudan-Nonault, le 27 mars dernier, sur la télévision nationale.

Le cinquième congrès ordinaire du PCT est prévu avant la fin de cette année. En effet, cette rencontre attendue depuis 2016 sera une occasion pour le parti au pouvoir de renouveler ses instances dirigeantes. Mais à quelques mois de ce grand rendez-vous, les cadres ne semblent pas parler le même langage.

S'appuyant sur les statuts du PCT, notamment les articles 36 et 58, le président de la fédération du Pool, Jean-Pierre Manoukou-Kouba, estime que les débats doivent se passer au sein de la formation politique. Il s'agit, a-t-il insisté, d'un congrès ordinaire et non extraordinaire comme le prétendent certains de leurs camarades. « Entre les deux congrès, la seule instance qui décide c'est le comité central. Le comité central, lors de sa 8e session tenue du 28 au 30 décembre 2018, a décidé du principe de la convocation du cinquième congrès ordinaire. Dès lors que l'instance suprême en a décidé, il ne peut plus y avoir débat. Les débats au sein du parti se mènent en interne et il existe des instances habilitées pour faire entendre sa voix », a-t-il rappelé.

S'agissant de la cotisation spéciale du cinquième congrès, le président de la fédération PCT-Pool a remercié les participants en ces termes : « Vous avez répondu présent à l'appel du secrétariat de la fédération PCT-Pool parce que vous voulez témoigner votre soutien au camarade Denis Sassou N'Guesso, président du comité central de notre parti. Vous avez également, par la même occasion, voulu donner un signal et rendre un grand hommage au camarade Pierre Ngolo, le secrétaire général ainsi qu'à l'ensemble de la direction politique de notre parti qui veillent au leadership du PCT dans le pays ».

Rappelons que lors de son passage dans une tribune télévisée, Arlette Soudan-Nonault aurait pris à partie le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo, et le secrétariat permanent du bureau politique. Selon une source proche du parti, la ministre a déclaré que l'actuel secrétariat permanent et son chef n'avaient pas la légitimité d'organiser le congrès national, clamant haut et fort la mise en place d'un comité ad hoc. Celui-ci devrait organiser le prochain congrès qui serait, d'après elle, extraordinaire.

Une déclaration qui a fait du grand bruit dans certains milieux du parti au pouvoir, jusqu'à contraindre la direction de Télé Congo de retirer l'élément quelques minutes après sa diffusion. De quoi à se faire déjà une idée de ce que seront les débats lors de ce cinquième congrès ordinaire du PCT.