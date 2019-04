Ghana: Inondation à Accra - Une pluie diluvienne fait cinq (5) morts

Cinq personnes sont mortes à Accra, la capitale du Ghana, à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville, le dimanche 07 avril 2019, dans la soirée.

Au nombre des victimes, on note une femme et son enfant, deux hommes et une personne morte électrocutée. L'information est rapportée par le site d'information ghanéen, pulse.com.gh, qui cite l'Organisation nationale de gestion des catastrophes (NADMO).

Archibald Cobbinah, directeur régional de cette structure, a souligné sur la radio Starr FM, basée à Accra, que plusieurs voitures sont restées coincées dans les inondations.

Il s'est en outre prononcé sur les causes de cette inondation, en mettant en cause l'incivisme de la population. "Nous avons tous un rôle à jouer pour veiller à la propreté de nos villes et de nos réseaux de drainage", a-t-il conseillé.

Il faut noter qu'une forte pluie s'est abattue aussi bien sur Abidjan qu'Accra. Par ailleurs, la météo annonce, en ce moment, de fortes pluies dans le District d'Abidjan.