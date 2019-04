Burkina Faso: 0 nouvelle infection au VIH - «Dounia Solidarité +» renforce les compétences de son personnel

A l'ouverture de cet atelier, le chef d'antenne régionale du centre du Secrétariat Permanent du Conseil national de lutte contre le Sida (SP/CNLS), Ahmed Ouangré a expliqué que la lutte contre le VIH/Sida au Burkina a connu de grandes avancées au Burkina.

A l'en croire, la prévalence nationale st de 0,9% au sein de la population générale avec un taux de 2.1% dans la région du centre.

Ce taux est « au-dessus » des normes de l'Onusida, le programme de l'organisation des Nations Unies destiné à coordonner l'action des différentes agences spécialisées pour lutter contre le VIH \Sida dans la perspective des 3X90, à laquelle le Burkina a souscrit.

« Cette formation entre en droite ligne avec le cadre stratégique national du Sida 2016-2020 du SP/ CNLS qui poursuit les objectifs des 3X90.

Le premier 90 vise à ce que 90% de la population puisse être dépistée, le deuxième consiste à ce que 90% de la population dépistée séropositive aient accès aux traitements et aux soins et, le dernier vise à ce que les 90% dépistés séropositifs puissent être indétectables et ne transmettent pas le virus » a déclaré M. Ouangré.

Il a par la même occasion marqué sa satisfaction et salué cette initiative parce que selon lui, l'association veut contribuer à relever cet objectif 3X90 d'ici à l'horizon 2020.

Aux dires des formateurs, pour arriver à un taux 0 infection, il faut davantage dépister donc, amener les Burkinabè au dépistage et à connaitre leur statut sérologique. Cela constitue la clé puisque c'est au bout du test que peut être défini la sérologie de l'intéressé, ce qui permettra de le mettre sous traitement.

Selon le président de l'association, Moctar Bamba, cet atelier de formation revêt une importance particulière pour sa structure : « Il s'agit de permettre au personnel impliqué dans le CDV d'actualiser leurs connaissances et pratiques afin que notre association soit davantage apte et efficace dans la réponse aux demandes et programmes de dépistage sur le terrain ».

Du 8 au 11 avril, ce sont au total 25 personnes qui prendront part à cet atelier qui sera sanctionné par une remise d'attestation. La formation est financée sur fonds propres de l'association. En termes d'objectif, l'Association Dounia Solidarité +, pour cette année 2019 compte dépister au moins 6.000 personnes.

L'ADS +, née en 1999 a pour mission essentielle de soutenir l'ensemble des intervenants pour atteindre les meilleurs résultats sanitaires possibles pour les personnes touchés par le VIH \Sida (Virus de l'immunodéficience humaine \ syndrome de l'immunodéficience acquise). «

L'association prend en charge les personnes vivants avec le VIH c'est à dire l'accompagnement médical, psychosocial, la subvention des médicaments, les examens etc.

Il y a également l'accompagnement global des orphelins du VIH et tout autre enfant vulnérable. Nous faisons aussi la prévention et la sensibilisation dans les établissements scolaires » a affirmé Kartiéb Kolani, directeur exécutif de Dounia Solidarité +.