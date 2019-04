Mali: Redevance de droits d'auteur - Orange Mali montre la voie et décaisse 900 millions de FCFA

Cet engagement financier a été rendu public le mardi 03 avril 2019 à Bamako, lors d'une cérémonie présidée par la ministre de la Culture, Mme N'diaye Ramatoulaye Diallo.

C'était en présence du ministre de l'Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, du directeur d'Orange Mali, Brelotte Ba, du représentant du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), Badra Diop et de nombreux artistes (auteurs compositeurs, arrangeurs, interprètes et plasticiens).

Pour rappel, cette cérémonie est l'aboutissement d'une lutte de longue haleine. Nombre d'artistes ont donné de la voix, tout en investissant leur énergie dans cette bataille pour les droits des artistes à vivre de leur travail.

En effet, l'opérateur de téléphonie mobile, Orange Mali, avait procédé au paiement de sa redevance de droits d'auteur, soit 900 millions de FCFA, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre dernier. Le chèque libellé au nom du Bureau malien du droit d'auteur avait été déjà touché.

Aussi, il faut rappeler que la Loi N°2017/012 du 1er juin 2017 impose aux nouveaux opérateurs économiques installés dans divers créneaux d'exploitation, y compris le secteur de la télécommunication, de payer des droits d'auteur sur l'exploitation des œuvres musicales pour donner de la valeur ajoutée aux produits et services, sans contrepartie, pour les titulaires de droits d'auteur et droits voisins.

S'exprimant sur ce paiement, la ministre de la Culture a décidé de faire les choses dans la plus grande transparence. Avant d'indiquer que l'organisation de cette cérémonie marque trois changements de paradigmes.

« Premièrement, en décidant de payer aux artistes des droits d'auteur d'une importance financière sans précédent dans l'histoire de notre pays, Orange Mali ne fait pas que rendre justice.

Elle pose aussi un acte de responsabilité sociétale en restaurant la liberté et la dignité des artistes et de tous les acteurs de différentes chaines de valeurs culturelles, auxquelles l'entreprise ouvre désormais la possibilité de vivre décemment du fruit de leur créativité » a expliqué Mme N'diaye Ramatoulaye Diallo.

« Deuxièmement, en appliquant la loi sur la propriété intellectuelle de façon si proactive, Orange Mali assume son rôle de locomotive et le devoir d'exemplarité qui sied à son rang d'entreprise citoyenne, économiquement performante et socialement impactant, parce que soucieuse de générer une croissance inclusive et des progrès sociaux partageables ».

« Troisièmement, de par la nature publique de cette opération, Orange Mali inaugure aussi une nouvelle ère de transparence dans le processus de collecte et de paiement des droits d'auteur des artistes maliens, a-t-elle fait savoir.

Par ailleurs, la ministre de la Culture a tenu à rassurer tous les artistes. « Nul ne sera lésé et la transparence prévaudra d'un bout à l'autre du processus de paiement des droits», a-t-elle promis.