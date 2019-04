Congo-Brazzaville: Championnat national direct ligue1 - Diables noirs et JST humilient leurs adversaires

Les Diablotins ont pris le meilleur sur l'Interclub 3-0, le 7 avril, au stade Alphonse-Massamba-Débat, en match comptant pour la 14e journée de la compétition. Ils ont imité la performance de la Jeunesse sportive de Talangaï(JST), qui avait dominé peu avant Patronage Sainte-Anne sur ce score identique.

L'équipe de Diables noirs n'a pas fait cadeau à Interclub qui n'a pas pu contrecarrer les multiples attaques adverses durant le match. En effet, les jaune et noir ont ouvert le score dès la 5e mn sur une puissante frappe de Wilfrid Nkaya. Dix minutes après, les failles défensives d'Inter ont permis à Prince Mouandza de doubler la mise.

Il a fallu que les supporters d'Interclub interpellent leur entraîneur pour qu'il réaménage son milieu et sa défense, permettant à son équipe de tenir bon jusqu'à la mi-temps. Du retour des vestiaires, l'hémorragie n'a pas cessé puisque Chadrack Kitoko a inscrit le troisième but à dix minutes de la fin du match.

De son côté, la JST, qui évoluait en infériorité numérique après le carton rouge écopé par Guillaume Ossété, à la 40e mn, a eu raison de Patronage grâce au doublé de Chadly Kenedy ( 35e et 79e mn). Valdy Matongo a inscrit le troisième but dans le temps additionnel.

La suite du championnat

Cette quatorzième journée se poursuivra ce mercredi avec deux rencontres au stade Alphonse-Massamba-Debat ( Cara- FC Kondzo puis Etoile du Congo- AC Léopards). Le complexe sportif de Pointe- Noire abritera le même jour, le match entre As Cheminots et le leader AS Otoho ainsi que la rencontre qui mettra aux prises V Club Mokanda à Nico-Nicoyé.

La quinzième journée commence le 13 avril à Brazzaville pour finir le lendemain à Pointe-Noire et Owando. Le samedi, Interclub recevra Etoile du Congo à 14h, à Massamba-Débat, et Patronage sera face à Fc Kondzo à 16h. La JST affrontera Nico-Nicoyé et Tongo FC en decoudra avec As Cheminots, sur les mêmes installations, le dimanche. À Pointe-Noire, la Mancha recevra AC Léopards à la première heure et V Club Mokanda accordera son hospitalité aux Diables noirs. Au stade d'Owando, As Otoho s'expliquera avec Cara.

La seizième journée, quant à elle, débutera le week-end du 20 avril avec les oppositions Tongo FC- Cara et JST - V Club Mokanda à Brazzaville. Patronage recevra As Otoho? le 21 avril, au stade Alphonse-Massamba-Débat, avant le derby Etoile du Congo-Diables noirs. Le même jour à Pointe-Noire, la Mancha jouera contre Interclub tandis que Nico-Nicoyé sera face à FC Kondzo. À Dolisie, le stade Denis- Sassou-N'Guesso accueillera la rencontre entre AC Léopards de la localité et As Cheminots.