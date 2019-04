Sénégal: Who's Who - Amadou Hott, «la grosse timbale» de Macky Sall

Le sénégalais Amadou Hott est le tout nouveau ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal. Méconnu du grand public, cet homme de l'ombre est aux côtés du président Sall depuis 2012. Né au Sénégal, à Thiaroye Gare (banlieue dakaroise) dans les années 1970, Amadou Hott a fait son cursus scolaire dans la banlieue dakaroise. Après le baccalauréat au Lycée Limamoulaye de Guédiawaye, l'ancien DG du FONSIS s'envole pour la France pour y poursuivre ses études supérieures. Il obtient successivement un diplôme de premier cycle en mathématiques appliquées à l'économie à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, puis un DEA en Finance de Marché et gestion bancaire à l'université Paris I Sorbonne, après la licence et la maîtrise. Dans la foulée, il suit un programme d'études en mathématiques financières à la New York University dans le cadre d'un programme d'échange, après avoir remporté la bourse d'études offerte par les deux universités.

Une riche et discrète carrière professionnelle

Ce banquier d'affaires de profession après une riche carrière professionnelle dont ses passages à la Société générale à Paris, BNP Paribas, ABN Amro, a été nommé en mai 2012, Conseiller Spécial du président de la République du Sénégal en investissements et financements. Avant de rejoindre la BAD en Novembre 2016 comme Vice-président chargé de l'Energie, de la croissance verte et du développement durable, il a drivé le FONSIS(Fonds souverain d'investissement stratégique). Amadou HOTT a laissé un sonvenir fort au richissime homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, puisqu'il était une des chevilles ouvrières de DANGOTE CAPITAL.

Ses anciens collègues le peignent comme un travailleur dynamique et très sérieux, et espère qu'il sera un atout précieux pour le gouvernement du président Macky Sall, afin de l'aider à concrétiser sa vision du Sénégal. Le Président Macky SALL décroche ainsi un As du secteur de la haute finance, doué dans l'arrangement et la structuration et levée des financements