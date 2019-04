Guinée: Lille - Drogba juge la progression de Nicolas Pépé

Ivoirien comme Nicolas Pépé, Didier Drogba suit de près les performances de l'attaquant de Lille, auteur d'une saison fantastique avec son équipe depuis le début de l'exercice 2018-2019.

Dans une interview accordée à Goal, l'ancien attaquant de Chelsea a jugé la progression de Pépé.

« Je pense qu'il (Nicolas Pepe) s'est beaucoup amélioré ces dernières années, à Angers et maintenant à Lille », a-t-il lâché. « Cette saison, il est incroyable. Il a marqué de grands buts et a été constant dans ses performances. S'il se sent prêt, je pense qu'il partira. Mais bien sûr, cela ne dépend pas seulement de lui, mais aussi du club et d'autres éléments », a ajouté Drogba.

Un des éléments clés des Eléphants de Côte d'Ivoire, Nicolas Pépé sera un atout non négligeable pour son pays à la prochaine CAN. Et Drogba le sait.

« C'est un excellent joueur et nous, en Côte d'Ivoire, sommes vraiment heureux de l'avoir. Je suis vraiment impatient de le voir jouer à la CAN cet été ».