Burkina Faso: Présidentielle de 2020 Banfora - Précampagne pour Zida à Banfora

Le mouvement « Génération Zida pour la patrie » a tenu une conférence de presse à Banfora le 6 avril 2019. Selon son coordonnateur, Sayouba Ouédraogo, le retour aux affaires de l'ex-Premier ministre de Michel Kafando est voulu par la jeunesse et il s'est agi de parler d'un « patriote, d'un homme intègre » à la salle de réunion de l'hôtel Jackson qui a enregistré une mobilisation exceptionnelle de la jeunesse.

Cette rencontre avec la jeunesse de Banfora reste la matérialisation d'un engagement volontaire pris à Bobo-Dioulasso il y a plusieurs mois, a dit le coordonnateur du mouvement « Génération Zida pour la patrie », Sayouba Ouédraogo.

Pour lui, cet engagement consistait à faire le tour du pays pour parler d'un patriote, d'un homme intègre, à savoir Yacouba Isaac Zida (YIZ). Pour le mouvement, le retour au pays de leur champion est un impératif.

Selon le conférencier, depuis sa sortie médiatique sur France 24, des Burkinabè cernent de mieux en mieux les intrigues, les projets d'attentat contre YIZ.

Et de se faire on ne peut plus précis : « YIZ n'est pas au Canada à cause de la justice burkinabè, Isaac n'est pas loin des siens à cause des tares imaginaires imputées à la transition, Zida n'est pas au Faso à cause de différends avec le peuple ».

Et pour les conférenciers, « Yacouba Isaac Zida est victime d'une cabale politico-judiciaire ». Ils soutiendront que leur champion est l'homme à abattre par des boulimiques du pouvoir car il demeure un cauchemar pour ceux qui veulent maintenir le Burkina dans l'obscurité et dans la servitude.

A les entendre, il est surtout temps de se mettre ensemble pour aider Isaac Zida à faire face aux forces du Mal.

Aussi, pour atteindre leur objectif, aux militantes et militants des Cascades, l'appel de la coordination a été de se mettre ensemble, de travailler à mettre en place des cadres de concertation, de discussions et d'échanges sur des projets de programme politique.

Parler de programme politique suppose une candidature, a poursuivi Sayouba Ouédraogo. Sur cette question, il dira que lors de sa sortie, Zida a dit qu'il n'exclut rien en réponse à sa probable candidature à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina.

« Pour notre part, nous excluons surtout tout laxisme, toutes tentatives malsaines visant à lui barrer la route », précisera le coordonnateur, ajoutant que la candidature de Zida à la présidentielle va au-delà de sa personne.

« C'est l'affaire d'une Génération, de notre Génération », a lancé ce dernier devant une jeunesse mobilisée et habillée de tee-shirts à l'effigie de leur champion.

«Il nous revient de porter cette candidature et nous allons la porter par la grâce et la faveur de Dieu», a-t-il poursuivi avant d'inviter la jeunesse des Cascades à s'organiser dans les QG, dans les centres de réflexion et de discussions, dans les grins de thé, dans tout lieu où la raison et l'esprit priment pour parler de Yacouba Isaac Zida.