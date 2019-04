Congo-Brazzaville: Distinction - Douze journalistes culturels et chroniqueurs de musique décorés

La cérémonie de port d'insignes en qualité de chevaliers et officier a eu lieu, le 6 avril, au Mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza.

Les heureux récipiendaires ont été nommés officier et chevaliers dans l'ordre du dévouement congolais par décret numéro 2018-426 du 26 novembre 2018, signé par le chef de l'Etat, Denis Sassou NGuesso, Grand maître des Ordres nationaux, dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Les insignes ont été remis par le colonel Norbert Okiokoutina, Grand chancelier des Ordres nationaux.

Ces décorations témoignent de la reconnaissance de leur travail. Il s'agit de Benoit Narcisse Tchishimbi (officier) ; Gogo Adrienne Koubaka, Homany Akanaty, Hugues Goma Tsonda, Simplice Matourel, Ludovic Abbia, Daniel Amboulou, Bell Aymard Moukengue, Carhol Veran Yanga, Rock Angouelé, Bruno Lavoulath et Bruno Okokana, tous élevés au rang de chevalier.

Pour ces journalistes, cette récompense est le fruit d'un travail assidu et promettent de faire davantage. « Nous devons maintenant prendre nos différents grades comme une invite à l'exemplarité et au mieux faire, car le grade est à défendre, c'est une distinction. Notre rôle est de contribuer autrement à l'économie congolaise. Aujourd'hui, il devient impérieux que nous bâtissions, forts de notre statut actuels un nouveau cadre de réflexion et de lobbying professionnel dans lequel nous adjoindrions nos anciens et nos confrères pour booster nos visions. Reconnaissance aux doyens, aux artistes, téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et aux internautes », pense le collectif des journalistes culturels et chroniqueurs.

En outre, ces hommes du micro et de la plume ont profité de l'occasion pour faire part de leurs doléances. « Nous ne bénéficions pas de formation, pas de séminaires et, d'ailleurs, dans les missions à caractère musical, nous ne sommes jamais associés », ont -ils déploré.

Satisfaite de cette distinction, Gogo Adrienne Koubaka, journaliste à Radio Congo, la seule femme chroniqueur à être élevée, a fait savoir : « Nous devons rehausser l'étendard de notre musique, essayons d'intégrer peut-être d'autres canaux de communication qui feront que notre musique aille de l'avant, comme numérique aujourd'hui, il y a des producteurs qui ne logent leurs émissions que sur les réseaux sociaux pour que le monde entier puisse suivre ce qui se passe au Congo. Je pense qu'on va faire beaucoup de choses, plus que ce que nous faisons jusqu'alors ».

Pour sa part, Carhol Veran Yanga a déclaré:« C'est une fierté pour nous d'être décorés par le président de la République, nous lui remercions. Il n'y a pas meilleur que le travail, j'imagine que si le président de la République a jeté son dévolu sur nous, c'est par rapport au travail, il n'y a pas d'autres raisons. Donc les autres n'ont qu'à continuer à travailler, peut-être que leur jour arrivera. Je remercie Mme Belinda Ayessa, marraine de la cérémonie ».