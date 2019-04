Congo-Kinshasa: Est de la RDC - Ebola a fait cent morts à moins de trois semaines

Photo: John Wessels

Un agent de santé rassemble une bible pour donner à l'un des patients confirmés Ebola dans un centre de traitement Ebola soutenu par MSF le 3 novembre 2018 à Butembo.

Selon le dernier décompte quotidien du ministère de la Santé publique publié le week-end dernier, depuis qu'elle a été déclarée, le 1er août 2018, l' épidémie a causé plus de sept cents décès.

La République démocratique du Congo (RDC) subit un déclin sanitaire depuis que l'épidémie à virus Ebola a été déclarée dans l'est du pays, plus précisément dans la province du Nord-Kivu et marginalement en Ituri voisine. « Depuis le début de l'épidémie Ebola, le cumul des cas est de 1117, dont 1051 confirmés et 66 probables. Au total, il y a eu 702 décès (636 confirmés et 66 probables et 339 personnes) guéries », à en croire les dernières statistiques du ministère de la Santé publiées le 4 avril.

Selon les sources de ce ministère, l'épicentre s'est déplacé de Mangina en zone rurale dans la ville de Beni, puis actuellement à Butembo-Katwa, à 50km au sud de Beni, dans cette région où la population a l'habitude de se déplacer à tout moment. De plus, 295 cas suspects sont en cours d'investigation, d'après le ministère. Il n'aura fallu que trois semaines pour passer de six cents à sept cents décès, soit une certaine accélération de l'épidémie après l'attaque, ces dernières semaines, des deux centres de traitement de Butembo et Katwa. Le centre de Katwa a repris le service, le 6 avril, avec une volonté affichée par le ministère de la Santé et ses partenaires (OMS et Unicef) de mieux organiser la riposte contre cette épidémie.

Rappelons qu'il s'agit de la dixième épidémie de fièvre hémorragique déclarée sur le territoire congolais depuis 1976 et la plus grave dans l'histoire de la maladie, après celle qui avait tué plus de mille personnes en Afrique de l'ouest en 2014. La population est vaccinée à grande échelle. Pour une première fois, plus de quatre-vingt-quinze mille personnes ont reçu une dose du rVSV-Zebov des laboratoires Merck, d'après le ministère de la Santé. Cette campagne a permis de sauver des milliers de vie, à en croire la même source.