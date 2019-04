Algérie: Gaïd Salah entame une visite de travail et d'inspection dans la 2ème RM

Alger — Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a entamé lundi une visite de travail et d'inspection aux unités de la 2ème Région militaire (Oran), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le général de corps d'armée a entamé cette visite de travail et d'inspection, dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du programme de préparation au combat pour l'année 2018-2019, à travers l'ensemble des unités de l'ANP et dans toutes les Régions militaires, a précisé la même source.

Il supervisera, mardi l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles, qui sera exécuté par des unités relevant des Forces Terrestres et Aériennes, en vu d'évaluer la deuxième phase du programme de préparation au combat 2018/2019, a ajouté la même source, relevant qu'il présidera également, lors de cette visite, une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région et inspectera quelques unités.

Au niveau de la Base Aérienne Bousfer, et à l'issue de la cérémonie d'accueil, en compagnie du général-major Meftah Souab, Commandant de la 2ème RM, le général de corps d'armée a souligné, devant les cadres de la Région, que sa présence, en personne, pour assister à ce genre d'exercice démonstratif avec munitions réelles, "découle de l'intérêt extrême qu'il porte au suivi du degré d'exécution des programmes annuels tracés, ainsi qu'à l'évaluation sur le terrain du degré de disponibilité opérationnelle atteint par les unités de l'ANP et dont on peut réellement être fier".