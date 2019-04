Libye: Aboul Gheit et un haut responsable libyen discutent des derniers développements en Libye

Le Caire — Le secrétaire général de la Ligue arabe (LA) Ahmed Aboul Gheit s'est entretenu lundi au Caire avec le président de la Chambre des représentants de Libye, Agila Saleh, au sujet des derniers développements politiques et sécuritaires dans le pays.

"Les discussions ont porté sur les moyens de mettre fin à la crise libyenne par le biais du processus de transition démocratique", a déclaré Mahmoud Afifi, porte-parole du chef de la LA, dans un communiqué.

"Le dialogue entre les factions libyennes est le seul moyen de parvenir à une solution pacifique à la crise", a ajouté le porte-parole.

M. Aboul Gheit a mis l'accent sur les efforts de la LA pour préserver l'intégrité territoriale de la Libye ainsi que son unité nationale.

La Libye s'efforce de réaliser une transition démocratique dans un climat d'insécurité et de chaos depuis la chute du régime de Maamar El-Gueddafi en 2011. Le pays est politiquement divisé entre les gouvernements de l'ouest et de l'est.

L'armée basée dans l'est, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a lancé jeudi une offensive visant à prendre le contrôle de l'ouest du pays, et plus particulièrement Tripoli, où est basé le Gouvernement national d'union (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, soutenu par l'ONU.

Cette offensive a fait jusqu'à présent au moins 35 morts, selon le ministère libyen de la Santé.