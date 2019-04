Algérie: Lutte contre la tuberculose - Résultats satisfaisants à Tizi-Ouzou

- La mise en place du Plan national de lutte contre la tuberculose (PNLT) a donné de résultats satisfaisant dans la wilaya de Tizi-Ouzou, selon une étude d'évaluation de la lutte contre cette pathologie présentée lundi par le Dr Khadidja Benaamane du CHU Nedir Mohamed.

Selon l'étude présentée lors d'une rencontre abritée par l'unité Belloua, l'incidence de la tuberculose contagieuse (pulmonaire) enregistrée en 2018 est de 8,8 cas/100.000 habitants. Ce chiffre est au dessous de celui fixé dans les recommandations du PNLT et qui est de 25 cas/100.000 habitants a observé Dr. Benaamne.

Quant à l'incidence globale de cette pathologie (incluant les deux types de la maladie à savoir la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire), elle est de 27 cas/100.000 habitants (329 nouveaux cas en 2018) soit légèrement en dessus des objectif fixé par le même plan nationale et qui est de 24 cas/100.000 habitants, a indiqué cette même spécialiste.

Il a relevé que Tizi-Ouzou se situe "parmi les meilleures wilayas" en matière de résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la tuberculose.

A ce titre, elle souligné que le taux d'incidence de cette maladie en Algérie est de 54,95 en 2018 pour 100.000 habitants. La plus fortes incidence, en 2017, est enregistrée dans les wilayas de Médéa avec 142 cas/100.000 habitants, Blida (95,8 cas/100.000 habitants), Oran (91 cas/100.000 habitants).

Dr. Benaamane a indiqué que la prise en charge des cas de tuberculose à Tizi-Ouzou est hiérarchisée et standardisée au niveau de 8 centres de contrôle de la tuberculose et des maladies respiratoires relevant des établissements publics hospitaliers de Draa Ben Khedda, Azffoune, Ouaguenoune, Iferhouene, Azazaga Boghni et Larbaa n'Ath Irathen.

Un neuvième centre prévu à Ouacifs est en cours d'aménagement. Le service pneumo-phtisiologie du CHU est réservé pour les cas de tuberculose résistante au traitement et les cas chroniques.

Selon la même étude, le taux de guérison des nouveaux cas était de 95,5% en 2017 et le taux de vaccination de 97%, a souligné la même spécialiste qui a observé que la lutte contre cette maladie fait tout de même face à certaines contraintes au niveau locale et qui sont principalement lié à un problème de dépistage dû à une insuffisance de développement du réseau de laboratoires.

"Les malades sont orienté vers l'institut Pasteur (Alger) pour faire leur prélèvement ce qui est contraignant pour eux", a-t-elle dit.

Elle également souligné l'absence de données concernant les Tuberculoses extra pulmonaires (répartition par tranche d'âge et par sexe), la tuberculose de l'enfant et zoonotique.

Dr. Benaamane a indiqué que "la tuberculose de l'enfant doit sortir de l'ombre pour obtenir une vision plus claire de l'ampleur réelle du problème posé par cette pathologie" et que les enfants "doivent figurer dans toutes les activités de surveillance de cette maladie et faire urgemment l'objet d'une sensibilisation accrue en particulière dans les services pédiatrie ainsi que d'un meilleur dépistage".

Cette spécialiste et d'autres participants à la rencontre ont émis des recommandations pour éliminer la tuberculose.

Il s'agit notamment d'élargir l'accès à la prévention et au traitement, garantir un financement suffisant et durable, y compris pour la recherche en encourageant l'innovation, contribuer à mettre un terme à la stigmatisation et à la discrimination, et des soins et une prévention intégrés centrés sur le patient avec le diagnostic précoce et le traitement rapide de toutes les personnes présentant une tuberculose pharmaco résistante.