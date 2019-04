Cote d'Ivoire: Collège Notre Dame du plateau - Organisées en réseau, les anciennes veulent réhabiliter l'établissement

Créer en 1947, le collège Notre Dame du Plateau, école catholique qui a formé plusieurs cadres (Femmes), a désormais un réseau des Anciennes dénommé « Réseau des Anciennes de Notre Dame du Plateau en abrégé (Randap)

Il a été mis en place, le dimanche 7 avril, à l'issue d'une assemblée générale élective qui a vu Mme Jeanne Sissoko-Zézé portée à sa tête comme présidente pour un mandat de deux ans renouvelable une fois.

Nous vivons dans un monde de réseautage et de connexion relationnelle. Toutes les grandes écoles de par le monde doivent leur réussite grâce à un réseau d'anciens qui permet en fonction de leurs différentes assises sociales de pouvoir développer l'école et de soutenir les élèves et étudiants.

Il était donc important qu'un établissent de référence et d'excellence comme le collège Notre Dame du plateau, dispose d'un réseau d'anciens élèves.

Nous sommes persuadés que cet élément idoine va permettre à notre cher établissement de redorer son lustre datant », a-t-elle fait savoir pour justifier la mise en place dudit réseau.

La chef d'entreprise désormais présidente du premier réseau de notre Dame du Plateau, a décliné les premiers chantiers qui figurent dans son programme.

« Avec l'appui de toutes les anciennes, des responsables de l'établissement cher à nous tous, nous allons redorer le blason de notre école. En premier lieu, nous allons réhabiliter l'école pour lui donner une fière allure », a-t-elle déclaré.

Pour réussir, M. Sissoko-Zézé lance un appel à toutes les femmes autrefois élèves à Notre Dames du Plateau. « Nous informons toutes nos sœurs, qu'elles soient en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur que leur réseau est mis en place au sein de leur établissement.

Elles sont invitées à se joindre à nous pour ensemble travailler pour l'école qui a fait chacune de nous », a-t-elle lancé

Unir par des relations amicales des anciennes élèves et défendre leurs intérêts communs ; promouvoir les relations interprofessionnels ; promouvoir entre les membres une chaine de solidarité ; assurer aux jeunes diplômés l'appui de leur ainées ; faire participer ses membres à l'éducation des élèves et à l'amélioration du cadre de vie de l'établissement ; de contribuer à l'attribution de bourse et de prix aux élèves ; de promouvoir la formation continue, sont entre autres les objectifs du Randap.