Sénégal: A Abidjan, les Lionnes vont débuter leur reconstruction (entraîneur)

Dakar — L'équipe du Sénégal de football féminin va débuter sa reconstruction lors du tournoi qui sera organisé du 8 au 18 mai par la zone ouest B de l'Union des fédérations ouest-africaines de football à Abidjan, a annoncé son entraîneur, Sidate Sarr, à l'APS.

"Nous allons débuter un nouveau cycle en lançant une nouvelle génération et c'est pourquoi ce tournoi tombe à pic", a déclaré le technicien.

Après l'élimination de la CAN 2018 par l'Algérie (1-0 et 0-2), il était important de relancer les choses à travers une nouvelle génération, a admis le technicien, précisant que cela passer par la nécessité d'injecter du sang neuf.

"D'ailleurs, nous n'avons pas pu jouer les éliminatoires des Jeux olympiques 2020 du fait qu'aucune équipe nationale n'était en place", a ajouté le technicien qui a regretté le manque de compétitions majeures.

Le football féminin sénégalais se joue avec une division 1 à 12 clubs, divisée en deux poules de six et une division 2 avec 13 clubs répartis en deux poules de six et de sept.

Le technicien a relevé que depuis l'élimination de la CAN en avril 2018, aucune rencontre officielle n'a été jouée par la sélection féminine. Il a souligné que l'objectif est d'aller lentement mais sûrement.

"Ce sera une véritable opération de relance pour avoir une idée sur le niveau des sélectionnées qui ont débuté un stage en externat", a-t-il par ailleurs ajouté.

Au sujet du tournoi de l'UFOA B dames, le tirage au sort est prévu ce 16 avril et huit pays prendront part au tournoi selon le Comité d'organisation.

En plus de six équipes de la zone ouest B de l'UFOA (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana, Togo et Niger), on note la présence du Sénégal et du Mali qui appartiennent à la zone ouest A.