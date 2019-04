Cote d'Ivoire: Soutien aux réfugiés vivant - L'Eglise orthodoxe offre des vivres et non vivres

L'Eglise orthodoxe vient de faire parler son cœur. Elle a offert, le lundi 8 avril 2019, des vivres et non vivres d'une valeur d'un million de FCfa à la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides (Daara) du ministère des Affaires étrangères.

La cérémonie de remise a eu lieu au siège de ladite direction, à Angré. Ce don est destiné à 200 réfugiés vivant en Côte d'Ivoire. Il a été réceptionné par l'ambassadeur Daouda Diabaté, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, représentant le ministre Marcel Amon-Tanoh.

L'Eglise orthodoxe était représentée par son éminence Narkissos, vicaire du pape, patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique et archevêque de l'Eglise orthodoxe de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso et du Mali.

Selon lui, ce don a pour but d'apporter leur contribution aux actions humanitaires dans le monde. « Le monde étant devenu un village planétaire, il est important que nous nous soutenions les uns les autres.

Ne pouvant pas être en marge des actions humanitaires posées au quotidien par d'autres structures, nous avons décidé d'apporter notre contribution à cet élan de solidarité pour un monde meilleur », a-t-il affirmé.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a exprimé, au nom du ministre des Affaires étrangères, sa reconnaissance à l'Eglise orthodoxe de Côte d'Ivoire pour cet acte de générosité en faveur de « ces hommes et femmes à qui notre pays a accordé sa protection ».

Il a indiqué que la Côte d'Ivoire abrite, à ce jour, 1834 réfugiés dont la vie quotidienne, pour la grande majorité, est rythmée par des difficultés en tout genre, à l'instar des 60 millions de réfugiés que compte le monde entier dont plus de la moitié vit en Afrique.

« Cet acte de solidarité de l'Eglise orthodoxe de Côte d'Ivoire à l'égard des réfugiés vivant en Côte d'Ivoire est l'expression de l'importance des œuvres caritatives dans les activités de cette église », a-t-il poursuivi.

Ces réfugiés, faut-il le souligner, sont originaires de divers pays du monde. La cérémonie s'est tenue en présence de Mme Dieket Minata, directrice de la Daara et du représentant-résident du Hcr en Côte d'Ivoire, Mohamed Askia Touré.