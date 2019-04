Maroc: Festival du film documentaire d'Agadir - Un concours de détection de jeunes producteurs lancé

Le Festival international de documentaire d'Agadir (Fidadoc) associé au Festival des 3 continents de Nantes organise l'atelier « Produire au Sud » du 18 au 22 juin.

Il vise à familiariser des binômes d'auteurs/producteurs avec les techniques et les outils de la coproduction cinématographique internationale à travers une logique d'accompagnement individuel de projets en développement, en les aidant à maîtriser les enjeux de la coproduction et du marché international.

Selon les informations publiées sur les réseaux sociaux du Festival, l'encadrement de cet atelier sera assuré par des professionnels internationaux; producteurs, scénaristes, réalisateurs, distributeurs, vendeurs internationaux, diffuseurs, juristes, choisis parmi les experts et consultants familiers de "Produire au Sud" et du Fidadoc.

La spécificité de l'atelier "Produire au Sud" d'Agadir est qu'il est exclusivement destiné à des porteurs d'un projet de long métrage documentaire. Les candidatures peuvent être adressées en ligne jusqu'au 15 avril. L'annonce des projets sélectionnés sera faite en ligne le 5 mai.

La 3e édition de "Produire au Sud" d'Agadir est un atelier de six (6) jours de formation intensive. Six (6) projets de films documentaires en développement (12 producteurs et réalisateurs invités) seront sélectionnés et feront l'objet d'une présentation publique devant un panel de producteurs marocains et étrangers, de diffuseurs et de responsables de fonds régionaux, couplée à des one-to-one avec ces mêmes professionnels.

Pour sa 3e édition en 2019, "Produire au Sud" d'Agadir affirme son identité multiple africaine, arabe et méditerranéenne en contribuant à la dynamique régionale enclenchée par la création de l'Arabe film institutes commission (Afic) qui réunit les centres du cinéma (ou structures remplissant des missions équivalentes) de sept (7) pays, à savoir le Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Palestine, Égypte et Jordanie.

Organisé par l'Association de culture et d'éducation par l'audiovisuel (Acea), le Fidadoc est la première manifestation cinématographique marocaine exclusivement dédiée aux films documentaires.