Mali: Économie numérique - Le Club DSI-Mali suscite le débat sur les nouveaux enjeux de la transformation digitale

Le ministre de l'Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré, a présidé, le samedi 05 avril 2019 à l'Agence des technologies de l'information et de la communication (AGETIC), une Journée d'échange et de partage d'idées sur le thème «Débattre sur les nouveaux enjeux de la transformation digitale». Cette rencontre était organisée par l'Association des directeurs de services informatiques du Mali (Club DSI-Mali), en partenariat avec Jalios, une société française spécialisée dans le digital et l'intranet collaboratif.

Dans sa présentation, Mody Seck Président du Club DSI Mali a rappelé l'objectif général de son organisation. Il s'agit de faire la promotion du numérique dans notre pays en utilisant l'expérience de chaque membre de l'association. Il veut, à travers l'organisation de cette Journée collaborative entre acteurs, montrer qu'il existe des solutions facilitant la prise de décision dans le public comme dans le privé».

En la matière, Landry Kouam-Kamga et Boubacar Coulibaly représentants de Jalios, ont présenté au public leurs solutions d'intranet collaboratif dédiées aux organisations publiques et privées. Pour Landry Kouam-Kamga, le travail collaboratif est un système facilitant l'échange et le partage de l'information. Le dispositif, selon lui, permet également de mettre en place des communautés de projet participatif où les tâches des membres sont bien définies suivant un calendrier de planification clair.

Grâce à ce système, dira M. Kouam-Kamga, chacun se sentira impliqué dans l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Landry Kouam-Kamga parlera de la Gestion électronique du document (GED), qui permet de numériser et de digitaliser le processus de gestion de document au sein d'une organisation. Selon l'ingénieur, le GED facilite aussi la recherche de document, diminue l'utilisation du papier. Ce qui permet un gain de temps et d'efficacité dans le travail, a-t-il assuré.

Pour sa part, le ministre de l'Economie numérique et de la Communication a manifesté le soutien de son département au Club DSI-Mali. Avant de l'exhorter à œuvrer pour faciliter la digitalisation de notre système administratif.

Par ailleurs, Arouna Modibo Touré a rappelé les avancées notables enregistrées en la matière dans notre pays. A ce sujet, il a énuméré la numérisation complète des dossiers du Conseil des ministres, l'arrivée de la Télévision numérique terrestre (TNT), la Vision Mali numérique 2020, etc.

A propos de la TNT, le ministre Touré a expliqué que ce projet, qui a coût d'environ 40 milliards FCFA, est piloté par la Société malienne de transmission et de diffusion (SMTD). Il s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la migration de la transition de la radiodiffusion analogique vers le numérique, a-t-il ajouté.